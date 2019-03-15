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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.03.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Urla Belediyespor'un oyuncuları maça çıkmama kararı aldı!

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un oyuncuları, iki aydır ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldı.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda oyuncularla birlikte gazetecilere açıklama yapan başantrenör Yasin Akıncı, ligde beşinci sırada olan takımın sezona çok iyi başladığını, sonrasında maddi krizin başladığını ve giderek büyüdüğünü ifade etti.

Spor Toto Teşkilatından takıma ödeme yapılmasına rağmen oyunculara paralarının verilmediğini savunan Akıncı, "Sporcular mağdur durumda. Oyuncularım 2 aydır paralarını alamıyor. Herkesin bir ailesi var. Çok zor durumdalar. Sporcularım, bu şartlar altında yarın oynanacak Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim maçında sahaya çıkmayacaklarını söylüyor. Bu onların en doğal hakları, baskı yapamıyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Gülşah Çelebi, maddi sıkıntılardan dolayı 5 gündür idman yapmadıklarını, yarınki maça da çıkmayacaklarını belirtti.  Oyunculardan Gamze Kolu ise, "Kimsenin cebinde parası yok. Herkes ailesine bakıyor. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. İki maç üst üste sahaya çıkmazsak, bu takım ligden düşüyor. Urla'da 1946 yılından beri olan bir takım. Takımı bu zihniyetin elinden birilerinin almasını istiyoruz. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Belediye Meclis Üyesi adayı olan kulüp başkanı Abdülselami Güneş ile görüşmek üzere CHP'nin Urla seçim bürosuna yürüyen takım oyuncuları, büroda bulunan belediye başkan adayı Burak Oğuz ile görüştü.

Urla Belediyesporun oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

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