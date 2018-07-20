Ünlü yayıncı Cantuğ Özsoy Joker’e dönüştü
Red Bull Shape Shifters’ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor. Sıradaki dönüşümün kahramanı ise ünlü yayıncı Cantuğ Özsoy oldu. Cantuğ Özsoy favori karakteri Joker’e dönüştü.
Redbull.com’un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters’ın son konuğu ünlü YouTube ve Twitch yayıncısı Cantuğ Özsoy oldu. ‘Unlost’ adıyla yayın yapan Özsoy, popüler karakter Joker’e dönüştü. Yaşanan inanılmaz dönüşümün altında ise her zaman olduğu gibi ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut’un imzası vardı.
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