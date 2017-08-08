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ÜNLÜ TENİSÇİYE DOPİNG ŞOKU!

Eski Roland Garros finalisti Sara Errani'nin doping testi pozitif çıktı. Tenis dünyası İtalya'dan gelen bir haberle sarsıldı.

Hürriyet Haber
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Corriere Della Sera’nın haberine göre İtalyan tenisçi Sara Errani’nin bu yıl verdiği doping numunesinde anastrozole maddesine rastlandı.
Dünya sıralamasında 98’inci sırada yer alan Errani’nin idrar testinde rastlanan anastrozole kanser tedavisinde kullanılıyor ve stereoid anabolizan içermesi nedeniyle performans artırıcı maddeler listesinde yer alıyor.
Uluslararası Tenis Federasyonu durumu İtalya Tenis Federasyonu’na bildirirken 30 yaşındaki tenisçiye kısa süre içerisinde ceza verilmesi bekleniyor.

2016 yılında doping testinde Anastrozole’e rastlanan İtalyan raket Niccolo Mornati’ye İtalya Anti-Doping Ajansı tarafından 4 yıl kortlardan men cezası verilmişti.

 

Sara ErraniRoland GarrosAnastrozole
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