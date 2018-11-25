Ünlü teknik direktör yoğun bakımda! Ameliyat...
Bir dönem Türkiye'de de çalışan ünlü hoca yoğun bakıma aldı.
Kayserispor'un eski hocası ve şu anda Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev yapan Robert Prosinecki karın ağrısı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.
İnce bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edilen Prosinecki'nin durumunun stabil olduğu ve bir süre hastanenin yoğun bakım bölümünde müşahede altında tutulacağı ifade edildi.
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