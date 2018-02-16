Ünlü teknik direktör viskiyle ısındı!
Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger’in Östersunds maçı öncesi kaldığı otelin odasına İsveç’in en ünlü viskisinden sipariş ettiği öğrenildi.
Bölgedeki aşırı soğuklardan etkilenen Fransız teknik adamın sıcaklığın -12 dereceye kadar düştüğü bölgede ısınmak için otel görevlilerine bölgenin en ünlü viskisi olan Mackmyra’dan getirmelerini istedi.
Görevlilerin şişesi yaklaşık 150 Euro olan viskiyi kısa sürede bularak Wenger’in odasına götürdüğü belirtildi.
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