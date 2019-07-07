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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
07.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Ünlü teknik adam Eljif Elmas'ı istedi! | Son dakika transfer haberleri...

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Ünlü teknik adam Eljif Elmas'ı istedi! | Son dakika transfer haberleri...

Napoli, Teknik Direktör Ancelotti’nin isteği üzerine Fener’le pazarlık masasına oturdu... Eljif için 10 milyon Euro teklif eden İtalyanlar daha sonra rakamı 12 milyon Euro’ya çıkardı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için bu kez de Napoli İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid İstanbul'a gelmiş ancak transferi sonlandıramamıştı. İtalyan yöneticilerin de Teknik Direktör Ancelotti'nin isteği üzerine Fener'le masasına oturduğu belirlendi.

2 MİLYON EURO DAHA ZAM!
Napoli'nin Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise İtalyanlar'dan 18 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. İtalyan kulübünün rakamı daha sonra 12'ye çıkardığı ifade edildi.

"İTALYA'YA GİT" BASKISI VAR
Eljif Elmas'a menajeri ve yakın çevresinin İtalya'ya gitmesi konusunda baskı yaptığı ortaya çıktı. Bu sebeple genç futbolcunun da Napoli'ye gitmeyi çok istediği öğrenildi.

TRANSFER PARASI ELJİF'TEN
F.Bahçe ile Napoli arasında görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, transferde harcayacağı paranın büyük kısmını Eljif Elmas'a satarak karşılamayı planlıyor.

 

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