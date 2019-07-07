Ünlü teknik adam Eljif Elmas'ı istedi! | Son dakika transfer haberleri...
Napoli, Teknik Direktör Ancelotti’nin isteği üzerine Fener’le pazarlık masasına oturdu... Eljif için 10 milyon Euro teklif eden İtalyanlar daha sonra rakamı 12 milyon Euro’ya çıkardı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için bu kez de Napoli İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid İstanbul'a gelmiş ancak transferi sonlandıramamıştı. İtalyan yöneticilerin de Teknik Direktör Ancelotti'nin isteği üzerine Fener'le masasına oturduğu belirlendi.
2 MİLYON EURO DAHA ZAM!
Napoli'nin Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise İtalyanlar'dan 18 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. İtalyan kulübünün rakamı daha sonra 12'ye çıkardığı ifade edildi.
"İTALYA'YA GİT" BASKISI VAR
Eljif Elmas'a menajeri ve yakın çevresinin İtalya'ya gitmesi konusunda baskı yaptığı ortaya çıktı. Bu sebeple genç futbolcunun da Napoli'ye gitmeyi çok istediği öğrenildi.
TRANSFER PARASI ELJİF'TEN
F.Bahçe ile Napoli arasında görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, transferde harcayacağı paranın büyük kısmını Eljif Elmas'a satarak karşılamayı planlıyor.
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