ÜNLÜ SPORCU PROTEİN KURBANI OLDU!

Meegan Hefford evinde ölü bulundu Avustralya’da yaşayan 25 yaşındaki Meegan Hefford, yaşadığı apartman dairesinde bilincini kaybetmiş bir halde bulundu. Acilen hastaneye kaldırılan Hefford, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hefford’ın 8 bin kişide bir görülen ve protein ağırlıklı beslenme düzeni nedeniyle vücuduna aldığı proteini sindirememesine, kanında amonyak ve beyninde sıvı birikmesine yol açan bir genetik bozukluğa sahip olduğu anlaşıldı.

Teşhisi konamamış genetik bozukluğunun yanında ‘vücut geliştirme takviyelerinin alınması’, Hefford’ın ölüm sebeplerinden biri olarak yer aldı. Pek çok kez vücut geliştirme yarışmalarına katılan ve rahatsızlığından haberi olmayan Hefford‘ın acılı ailesi, yüksek protein ağırlıklı beslenme düzeninin olası tehlikelerine karşı uyarıların daha fazla olması gerektiğine dikkat çekti.