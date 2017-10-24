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Ünlü oyuncu pistlerin tozunu attı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bu yılki altıncı yarışı olan Marmaris Rallisi’nde Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Engin Altan Düzyatan bir gösteriye imza attı.

Hürriyet Haber
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Ünlü oyuncu, beş kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Yağız Avcı’nın aracında binerek co-pilotluk deneyimi yaşadı.

Gelecek sene düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde prova niteliği taşıyan Marmaris Rallisi’nde unutulmaz bir gösteri yaşandı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı’nın aracında ralli deneyimi yaşadı. Avcı’nın aracında sağ koltuğa oturan Düzyatan, zorlu pistte Red Bull sporcusu Yağız Avcı’ya destek verdi.

İlk kez ralli arabasına binen Engin Altan Düzyatan “Çok farklı bir deneyimdi. Çok hızlı ve eğlenceliydi” diyerek heyecanını dile getirdi.

 

Türkiye Ralli Şampiyonası
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