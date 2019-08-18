Ünlü oyuncu Köstendil, City forması giydi
Erkan Kolçak Köstendil, City menajeri Guardiola ve İlkay Gündoğan'la bir araya geldi.
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin antrenmanını ziyaret etti.
Köstendil, ziyaret sırasında Manchester ekibinin İspanyol menajeri Pep Guardiola ile fotoğraf çektirdi.
City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan ile de bir araya gelen Köstengil, kaleci forması giyip eldiven taktı.
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