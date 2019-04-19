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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Ünlü Organizatörden, Engelli Çocuklar Yararına Büyük Kermes

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Ünlü Organizatörden, Engelli Çocuklar Yararına Büyük Kermes

Ünlü Organizatör Zeynep Turan ve Beyazay Derneği Kartal Şubesi tarafından engelli çocuklar yararına düzenlenen kermes, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Ünlü organizatör Zeynep Turan ile Beyazay Kartal Şubesinin Atlaspark AVM'de engelliler yararına birlikte düzenledikleri kermes büyük ilgi gördü. Organizasyon Koordinatörü Zeynep Turan, "Etkinliklerimizde kadınlarımızın el emeği ürünlerini sergiliyoruz. Çalışmalarımız iki kesimi mutlu ediyor. İstihdam sahibi olan kadınlarımız, ihtiyaçları karşılanan engelli çocuklarımız. Bu mutluluğun bir parçası olduğumuz için gururluyuz" dedi.

Sultanbeyli Atlas Park Alışveriş Merkezinde, Ünlü Organizatör Zeynep Turan ve Beyazay Derneği Kartal Şubesi tarafından engelli çocuklar yararına kermes etkinliği gerçekleştirildi. Organizasyon Koordinatörü Zeynep Turan, "Üretin, emek verin ve karşılığında hayır yaparak daha mutlu olun" çağrısı yaptı.

Kermese Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, Beyazay Kartal Şube Başkanı Aydın Yavuz, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) Başkanı Ahmet Işıkdağ, Siirt Vakfı Anadolu Yakası Şube Başkanı Mehmet Şefik Erden, siyasi partilerin temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Kermesin açılışı programında konuşan İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, engelsiz yaşamın herkesin hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Engelli kardeşlerimizin engelini ortadan kaldırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Engelli ve ihtiyaç sahibi insanlar yararına yapılan her organizasyona destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Kubilay, özellikle engelli vatandaşların eğitimine yönelik Beyazay Derneği'nin engelliler yararına düzenlemiş olduğu böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Kubilay, "Emeği geçen tüm isimlere buradan teşekkür ediyorum. 27 yıllık mülki idare hayatımda Beyazay Derneğinin önemli faaliyetlerine şahitlik ettim. Toplumsal duyarlılık noktasında engelli vatandaşların engellerinin aşılması için gösterilen ilgi ve alakadan dolayı iştirakler ve organizasyon koordinatörü Zeynep Turan hanımefendiye de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HANIMLARIMIZA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

Protokol ve katılımcılar açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tek tek stantları gezerek bilgi aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Organizasyon Koordinatörü Zeynep Turan, bu etkinliğin 12. organizasyonları kapsamında olduğunu hatırlattı. Çalışmaları kapsamında, "Proje üretip bağışta bulunuyoruz ve aynı zamanda hanımlarımıza istihdam sağlıyoruz" diyen başarılı organizatör Turan, "Hanımlarımız kendi el emeklerini satabiliyorlar ve gelir elde edebiliyorlar. Amaç, engelli ve yetim çocuklara tekerlekli sandalye almak, hidroterapi salonu açmak, bilgisayar sınıfı, mutfak atölyesi açmak ve onları hayata kazandırmaktır" diye konuştu.

TURAN: HEDEFİMİZ DAHA FAZLA KATKI SUNMAK

Halep'ten gelen bir yardım çağrısına kulak vererek oradaki ihtiyaç sahiplerine önemli yardımlar yaptıklarını da ifade eden Turan şunları kaydetti: "Projelerimiz kapsamında, 10 bin yetim evini revize ettik. 250 yetim çocuk sayımızı da 500'e çıkartarak daha fazla katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. Başlangıç noktamız Halep'ten gelen yardım çağrısıydı. Onlara çok sayıda gıda ihtiyaç ürünleri yolladık. Bunların hepsini düzenlediğimiz hayır kahvaltılarından elde ettik. Son olarak; üretin, emek verin ve karşılığında hayır yaparak daha mutlu olun diyoruz. Emeği geçenlere de buradan teşekkür ediyorum."

"TAMAMEN GÖNÜLLÜ OLUŞUM"

Beyazay Derneği Kartal Şube Başkanı Aydın Yavuz ise, Türkiye Beyazay Dernekleri Şubeleri olarak organizasyon iştiraki olduklarını kaydetti. Yavuz, şunları ifade etti: "Türkiye Beyazay Derneği hizmet alanımız; Eğitim Çalışmaları, Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları, Farkındalık Oluşturma Çalışmaları, Destek Hizmetleri, Uluslararası Çalışmalardan oluşmakta. Burada da özellikle engelli gençlerimiz, çocuklarımız ve vatandaşlarımız için yardım yapılıyor, engelli çocuklarımız için burada bulunuyoruz. Tamamen gönüllü bu oluşumumuza herkesin katkılarını bekliyoruz."

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