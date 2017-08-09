Ünlü modelden Riven sürprizi

League of Legends oyun karakterlerinden “Riven”a hayat veren Soydan’ın rol aldığı reklam filminde, oyunsever gençler vadibenim.com’a tıklayarak League of Legends’da efsane olma şansını yakalamaya davet ediliyor.

Podyumların sevilen ismi Didem Soydan, “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” diyerek 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları sunan Vodafone FreeZone için kamera karşısına geçti. Soydan, oyun pazarına girmeye hazırlanan Vodafone FreeZone için ünlü League of Legends oyun karakterlerinden “Riven”a hayat verdi.

Soydan’ın “Riven” tiplemesiyle rol aldığı reklam filminde, aynı zamanda bir cosplay (kostümlü oyun) karakteri olan “Riven”ın kostüm hazırlığı anlatılıyor. Soydan’ın “Riven” cosplay kostümünü, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin iddialı takımlarından BAUSuperMassive eSports’un ünlü oyuncusu “Naru” (Koray Bıçak) dikiyor. Terzi kılığındaki “Naru”, önündeki karakter üzerinde elinde iğne iplikle yaptığı dikiş bittiğinde, yarattığı kostümü gururla izlerken görülüyor.

Reklam filmi, “League of Legends’da #VadiBenim demeye hazır mısın? Vadibenim.com’da acayip şeyler seni bekliyor. Hemen tıkla, League of Legends’da efsane olma şansı yakala” çağrısıyla sona eriyor.

Riven kimdir?

League of Legends oyununun “dövüşçü” karakterlerinden “Riven”, “Önemli olan tek şey güçtür” diyerek yükselmek için çabalayan acımasız ve etkili bir savaşçı. Boyu ancak uzun kılıç kadarken kendini bu silahın ağırlığını taşıyıp kullanmaya zorlayarak askerlikteki potansiyelini küçük yaşlarda gösteren “Riven”ın asıl gücü azminde yatıyor. Çatışmalara zihninde bir şüphe kırıntısı dahi olmadan giren “Riven”, ahlaki duraksamalar yaşamıyor ve ölümden korkmuyor.