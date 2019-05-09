Ünlü menajer Mino Raiola'ya şok ceza!
Futbol dünyasının ünlü menajeri Mino Raiola'ya büyük şok...
İtalyan Futbol Federasyonu, "süper menajer" lakaplı İtalyan asıllı Hollandalıyı üç ay boyunca transfer görüşmesi yapmaktan men etti.
Aralarında Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Matthijs De Ligt'in de bulunduğu pek çok dünya yıldızına menajerlik yapan Mino Raiola, İtalya'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. İtalya Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamayla Raiola'yı üç ay boyunca transfer görüşmesi yapmaktan men ettiğini duyurdu.
Raiola'nın kuzeni Vincenzo'nun da iki aylık bir cezaya çarptırıldığını duyuran federasyon, kararın nedeniyle ilgili olaraksa herhangi bir bilgi vermedi. "Süper menajer" lakaplı Raiola, 20 yaşındaki Gianluca Scamacca'nın Ocak 2015'te Roma'dan PSV Eindhoven'a transferine dahil olmakla suçlanıyordu.
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