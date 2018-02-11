Ünlü kayakçıdan sevgili itirafı! Olimpiyatlarda açıkladı...
ABD'li ünlü kayakçı Lindsey Vonn, Kış Olimpiyatları için bulunduğu PyeongChang'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kariyerinde dördüncü ve son kez olimpiyatta yer alacak olan güzel kayakçı, düzenlediği basın toplantısında çok ilginç bir açıklamaya imza attı.
Gelmiş geçmiş en iyi kayakçılar arasında gösterilen Vonn, katıldığı tüm organizasyonlara köpeği Lucy'i de götürdüğünü söylerken tam bu noktada ağzındaki baklayı çıkardı.
"YALNIZIM"
Özel hayatında çok yalnız olduğunun altını çizen seksi kayakçı, Norveçli erkek meslektaşlarından kendisine sevgili bulmalarını istediğini itiraf etti.
Seksi kayakçı, en medyatik ilişkisini ünlü golfçü Tiger Woods ile yaşamıştı. (Ajansspor)
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