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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriSpor Fenerbahçe transferde 'Dev Adam'a odaklandı! Avrupa basını transferi 'bitti' olarak gördü
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Spor Arena
03.07.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transferde 'Dev Adam'a odaklandı! Avrupa basını transferi 'bitti' olarak gördü

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Fenerbahçe transferde 'Dev Adam'a odaklandı! Avrupa basını transferi 'bitti' olarak gördü

Fenerbahçe transfer haberleri içerisinde son günlerin dikkat çeken ismi olan olan Bas Dost, İtalyan Gazeteci Tancredi Palmeri'nin yaptığı açıklamaya göre çok kısa süre içerisinde Sarı Lacivertli kulübe dahil olacak. Fenerbahçe'nin imzaya çok yakın olduğu 1,96 boya sahip olan forvet oyuncusunun maliyetinin toplamda 15 milyon Euro'ya ulaşacağı bilgiler arasında yer aldı. İşte, Fenerbahçe transfer haberleri içerisinde yer alan bazı bilgiler

Transfer için süratini kesmeyen Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı oyuncu için sona yaklaştı. Fenerbahçe'nin transfer haberini ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri paylaştı. İşte, Fenerbahçe'nin üzerinde durduğu 1,96'lık Hollandalı futbolcu Bas Dost transferi hakkında detaylı bilgiler

BAS DOST FENERBAHÇE'YE YAKIN

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferinin üzerinde durduğu Bas Dost için sona yaklaşıldı. beIN Sports, CNN ve Gazzetta dello Sport ile çalışan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Bas Dost'un alacağı ücretin 15 milyon Euro'yu bulabileceğini açıkladı. Bu ücretin içerisinde yıllık ödemelerin de yer aldığını açıklayan Tancredi, bilgiyi sosyal medya hesabından verdi.

1,96 boyunda ve 29 yaşında olan oyuncu, sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde etmişti. Bas Dost, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atarken, 4 asist yaptı.

Santrafor mevkisinde forma giyen Hollandalı futbolcu, toplamda oynadığı 49 maçta ise 34 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bas Dost'un transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösterildi.


BAST DOST KİMDİR?

31 Mayıs 1989 tarihinde Hollanda'nın Deventer şehrinde dünyaya gelen Bas Dost, 2011-12 sezonunda Heerenveen formasıyla attığı 32 golle Eredivisie'de gol kralı olması sonrası dikkatleri çeken bir isim. Küçük yaşlardan beri futbolla ilgisi olan Dost, 2007-2008'de Emmen kulübünde başladığı profesyonel kariyerine 2008-2010 yılları arasında Heracles Almelo'da devam etti.

2010'da transfer olduğu Hollanda'nın köklü kulübü Heerenveen'de kendini gösteren Dost, burada forma giydiği 2 yıl boyunca futbolseverlerin beğenisini kazandı ve 2011-12 sezonunda Heerenveen formasıyla attığı 32 golle Eredivisie'de gol kralı olarak dev kulüplerin radarına girdi.

Hollanda'da geçirdiği parlak yılların ardından kariyerine yurt dışında devam etme kararı alan Dost, 2012'de Almanya'nın önemli kulüplerinden Wolfsburg'a 7 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığı imza attı. 2016 yılına kadar burada kariyerine devam eden ünlü oyuncu 2016 yılında Portekiz'in önemli ekiplerinden Sporting CP'ye yaklaşık 12 Milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Futbol yaşamına halen bu takımda devam eden Dost, 1,96 boyunda ve Forvet – Santrafor bölgelerinde oynayan bir futbolcu.

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Fenerbahçe transferde Dev Adama odaklandı Avrupa basını transferi bitti olarak gördü

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