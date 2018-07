Fenerbahçe transferde 'Dev Adam'a odaklandı! Avrupa basını transferi 'bitti' olarak gördü

Transfer için süratini kesmeyen Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı oyuncu için sona yaklaştı. Fenerbahçe'nin transfer haberini ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri paylaştı. İşte, Fenerbahçe'nin üzerinde durduğu 1,96'lık Hollandalı futbolcu Bas Dost transferi hakkında detaylı bilgiler

BAS DOST FENERBAHÇE'YE YAKIN

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferinin üzerinde durduğu Bas Dost için sona yaklaşıldı. beIN Sports, CNN ve Gazzetta dello Sport ile çalışan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Bas Dost'un alacağı ücretin 15 milyon Euro'yu bulabileceğini açıkladı. Bu ücretin içerisinde yıllık ödemelerin de yer aldığını açıklayan Tancredi, bilgiyi sosyal medya hesabından verdi.

1,96 boyunda ve 29 yaşında olan oyuncu, sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde etmişti. Bas Dost, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atarken, 4 asist yaptı.

Santrafor mevkisinde forma giyen Hollandalı futbolcu, toplamda oynadığı 49 maçta ise 34 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bas Dost'un transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösterildi.

Very good piece of business from Fenerbahçe, 15m€ for Bas Dost