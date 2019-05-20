Ünlü hakem sahada yaşamını yitirdi
Bolivya'nın ünlü hakemi Victor Hugo Hurtado, sahada geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
Deniz seviyesinden 3 bin 900 metre yükseklikteki Estadio Municipal'de oynanan Always Ready - Oriente Petrolero karşılaşmasında görev yapan 32 yaşındaki Hurtado, yüksek basınç altında oynanan karşılaşmada yaşamına yenik düştü.
Maçın 47. dakikasında yere yığılan genç hakem, apar topar ambulansla hastaneye götürülse de kurtarılamadı.
Hurtado'nun ölümü ülkece büyük ses getirdi. El Alto'daki stat, yüksekliği sebebiyle dünyadaki en tehlikeli statların başında geliyor.
Bolivya Ligi'nin yayıncı kuruluşu o anlarda yaşananları böyle servis etti...
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