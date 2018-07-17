Ünlü futbolcunun ağabeyi teknik direktör oldu
Afyonkarahisar Amatör Lig'de mücadele eden Bolvadin Spor'un teknik direktörlüğüne Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Alper Potuk’un ağabeyi Emrah Potuk getirildi.
Bolvadin Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve Bolvadin Spor Kulüp Başkanı Abdülkadir Özkal yer aldı. Geçmişte futbolcu olduğu yıllarda taraftarların beğenisini de kazanan Potuk, Bolvadinspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
“MEMLEKETİMİN TAKIMI BOLVADİN SPOR’A GERİ DÖNMENİN GURURUNU YAŞIYORUM”
Atılan imza sonrası konuşan Bolvadin Spor Teknik Direktörü Emrah Potuk, şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Futbol oynadığım yıllarda şampiyonluk yaşadığım, bende çok ayrı bir yeri olan memleketimin takımı Bolvadin Spor’a sportif ve teknik direktör olarak geri dönmenin gururunu yaşıyorum. Rabbim bu güzel görevde bizleri mahcup etmesin inşallah” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bolvadin Spor ile anlaşan Emrah Potuk’u kutlamak için Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu kardeşi Alper Potuk aradı. Alper Potuk, ağabeyine kendisini sonuna kadar desteklediğini belirterek, “Benim ilerideki hayalimi sen şimdiden gerçekleştiriyorsun” dedi.
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