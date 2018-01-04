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Ünlü futbolcu dönerci oldu...

Galatasaray formasını iki sezon giyen Lukas Podolski, ticaret hayatını sevdi.

Hürriyet Haber
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Sezon başında Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlü Alman spor giyim markası Strassen Kicker'le ortak olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ice Cream United'la dondurma sektörüne giren Podolski'nin son hamlesi ise Türk lezzeti dönere yatırım yapmak oldu. Türkiye yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı. 

Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi. Takvim

Ünlü futbolcu dönerci oldu...

dönerciAlmanya

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