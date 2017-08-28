Ünlü futbolcu donarak ölecekti...

İskoçya’da Aberdeen forması giyen Gary Mackay-Steven, geçtiğimiz gece Glasgow’daki Kelvin Nehri’nde donmak üzereyken kurtarıldı.

Daha önce Celtic forması da giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun yerel saatle 02.40 civarında nehre düştüğü ve saat 04.00 civarında itfaiyeciler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Hipotermi geçirdiği tespit edilen ve Kraliçe Elizabet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Steven’ın gece boyunca arkadaşlarıyla alkol aldığı belirtildi.

Olaya şahit olan bir kişi, “İnsanlar ne olduğuna inanamadı. Yardım etmek için suya atlayanlar oldu. Çok korkunçtu” ifadelerini kullandı.

Nehre birinin atladığı haberini alan polis ve kurtarma ekipleri anında müdahale ile İskoç futbolcunun hayatını kurtarmış oldu.

26 yaşındaki forvet, olaydan birkaç saat önce Partick Thistle ile oynadıkları maçta yedek kulübesinde yer alıyordu.