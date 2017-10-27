Ünlü futbolcu bir Türk'ün kafasında vodka şişesi kırdı

Bild gazetesinin haberine göre 16 Mayıs'ta Mainz'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından Müncher Volksfest kapsamında Münchner Hip-Hop-Schuppens Crown´s Club'a giden Vidal burada bir kavgaya karıştı.

Tanıkların anlattıklarına göre Vidal, kardeşi Sandrino ve arkadaşları VIP bölümde eğleniyorlardı. Ancak alkolü fazla kaçıran grubun etrafa sataşmaya başladığı ve bunun üzerine güvenliğin geldiği belirtiliyor.

Buna sinirlenen Vidal ve arkadaşları ile güvenlik ve etraftaki müşteriler arasında kavga çıktı. Önce bardakların fırlatıldığı sonra da yumrukların konuştuğu bildirildi. Daha sonra Vidal'in bir arkadaşı masada bulunan bir vodka şişesini Türk asıllı bir Alman'ın kafasında kırdı.

Bu kişinin polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor.

Vidal 2014'te Juventus forması giyerken yine bir bar kavgasına karışmış ve kulübü tarafından 100 bin Euro'luk cezaya çarptırılmıştı.