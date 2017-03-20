Üniversite Ligi sürprizlerle dolu

Bol skorlu maçlar

Şu bir gerçek ki Kore’de oynanan maçlar dışında birçok bölgenin profesyonel maçlarında bol skor gördüğümüz oluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Kore’de bile 65 skorlu bir maç izledik. O yüzden şunu ciddi ciddi söyleyebiliriz; Üniversite Ligi maçlarından o 65 skorlu maçın benzerlerini bekleyebiliriz. Harita kontrolünü iyi yapan takımlar ya da hiç harita kontrolü yapmayan takımlar birbirleriyle oynadığı zaman birçok pusu, yakalanan oyuncuları kurtarmak için çıkan savaşlar ve çok daha fazlasını Üniversite Ligi’nde göreceğiz.

Üniversite taraftarları

Adı üstünde: Üniversite Ligi! Ligin en önemli kurallarından biri, ortada kurulmuş bir takım varsa o takımın tüm üyeleri aynı üniversiteden olmalı.

Bu da demek oluyor ki, üniversiteler karşı karşıya gelirken kendi üniversitesini destekleyen birçok taraftar ve hatta bazen de maçlarını kendi arkadaşlarına açık bir yerde oynayan takımlar!

Hangimiz daha iyiyiz?

2. Bölge haricindeki tüm bölgelerde aynı üniversiteden çıkan birden fazla takım var: 1. Bölge’de Bahçeşehir Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’ni temsilen ikişer takım, 3. Bölge’de Selçuk Üniversitesi’nden iki takım ve 4. Bölge’de Hacettepe Üniversitesi’nden iki takım.Bu takımların birbirleriyle olan maçları sadece rekabete değil, aynı zamanda kendini kanıtlama savaşına da dönüşecek.

Muhteşem takım savaşları

Her hafta yayınlanacak Üniversite Ligi bölge özetleri sayesinde o haftaki maçların takım savaşlarından ve güzel hareketlerinden haberdar olacağız. Maçların kaderini belirleyen pozisyonlar, Şampiyonluk Ligi’nde görmeye alışkın olduğumuz sıra dışı hareketler ve çok daha fazlasını her lig haftasının sonrasında bölge özetlerinden izleyebileceğiz!

Unvan koruma savaşları

Tabii ki KESTANELER ve MEVA eSports Club’dan bahsediyoruz. Geçen yılın finalisti olan iki takım, bu yıl da Üniversite Ligi’nde Bölge Ligi aşamasına yükselmeye hak kazandı. Onların bu başarısından etkilenen ve sahnede oynamak isteyen 327 takım daha bu yıl Üniversite Ligi elemelerine katılarak rekabete dahil oldu. Her ne kadar bahsi geçen 327 takımdan -KESTANELER ve MEVA eSports Club dışında- sadece 22’si mücadeleye devam ediyor olsa da, bu 22 takımın “Şampiyon” ve “Finalist” unvanlarını elde etmek için tüm gücüyle rekabet edeceği bir gerçek.

Canlı final heyecanı

Bölge Ligleri sona erdiğinde final heyecanı başlayacak. Kendi bölgesinde ilk 4’e girmeyi başaran takımlar Bölge Finali’ne yükselecek ve sahneye çıkmak için kozlarını paylaşacak. Çünkü canlı yayınlanacak Bölge Finallerini şampiyonlukla tamamlayan 4 ekip, Mayıs ayındaki Büyük Final’de seyirciler karşısında sahneye çıkarak bir yandan rakiplerini bir yandan da sahnede oynamanın heyecanını yenmeye çalışacak.

Kaynak (League of Legends Türkiye)