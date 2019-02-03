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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.02.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

United ve City kayıpsız geçti

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United ve City kayıpsız geçti

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Arsenal'i 3-1, Manchester United da Leicester City'yi 1-0 yendi.

Ligin 25. haftasına, 2 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde oynadığı Arsenal maçını, Agüero'nun 1, 44 ve 61. dakikadaki golleriyle 3-1 kazandı. Arsenal'in golü, 11. dakikada Koscielny'den geldi. 

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, Premier Lig kariyerinde 10. kez hat-trick yaptı. Ligin rekorunu 11 hat-trick ile Alan Shearer elinde tutuyor. 
Diğer mücadelede Leicester City, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünde yenilgi yüzü görmeyen Manchester United'ı ağırladı. United, Rashford'ın 9. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Puanını 59'a çıkaran Manchester City, 2. sıradaki yerini korudu. 48 puana ulaşan Manchester United ise 5. sıraya yükseldi. 

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