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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward

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United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward

Sheffield United maçını tribünden izleyen Sir Alex Ferguson ve Manchester United CEO'su Ed Woodward'ın birlikte çekilen görüntüsü geceye damga vurdu.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sheffield United karşısında alınan 3-3 beraberliğin ardından çalkalanıyor.

Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi tribünden izleyen Manchester United CEO'su Ed Woodward, karşılaşmanın son düdüğünün ardından istifaya davet edildi.

Stadyumda kötü futbol için protesto edilen Ed Woodward, sosyal medyada ise kulübün ve İngiliz futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson'la girdiği diyalog sebebiyle eleştirildi.

Ferguson'la hararetli bir şekilde konuşan Ed Woodward'ın vücut dilini eleştiren Manchester United taraftarları, bunun yanlış bir üslup olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Bir grup taraftar ise Ed Woodward'ın takımın başına geçmesi için Sir Alex Ferguson'ı ikna etmeye çalıştığı yönünde esprili paylaşımlar yaptı.

İkilinin stadyumdaki yüksek ses sebebiyle bağırarak ve el kol hareketleriyle konuştuğu tahmin ediliyor.

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United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward

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