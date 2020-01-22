UNICS Kazan Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu üçüncü maçında, Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak. G Grubu'nda iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. İşte, UNICS Kazan Galatasaray Doğa Sigorta maçı maçı hakkında ayrıntılar...

UNICS Kazan Galatasaray Doğa Sigorta maçı müsabakası bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.Kazan Basket Hall salonunda oynanacak mücadele S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takım son olarak 2009-10 ve 2012-13 sezonlarında son 16 etabında karşı karşıya gelmişti.