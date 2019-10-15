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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Unicaja Malaga Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Unicaja Malaga Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup D Grubunda çıktığı ilk iki karşılaşmada iki galibiyet aldı ve grupta averaj ile ikinci sırada yer alıyor. 7DAYS EuroCup’ta oynadığı son karşılaşmada EWE Baskets Oldenburg’u ağırlayan Galatasaray sahadan 92-79’luk galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'da 5 oyuncu çift haneli sayı ürettiği karşılaşmada 18 sayı üreten Zach Auguste en skorer isim olurken, Aaron Harrison 17, Ben Moore ve Lazeric Jones ikilisi 13’er, Yiğit Arslan ise 11 sayılık katkı verdi.. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Unicaja Malaga Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Oynadığı son dört resmi mücadeleden galibiyet ile ayrılan Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde 15 Ekim Salı günü Unicaja Malaga’ya konuk olacak. Maria Martin Carpena Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.45’te başlayacak ve S Sport plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oynadığı son karşılaşmada BSL mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sahadan 74-65’lik galibiyet ile ayrılan Takımıda Zach Auguste 14, Can Korkmaz 13, Greg Whittington ile Göksenin Köksal 12’şer ve Yiğit Arslan 10 sayı üretti.

Unicaja Malaga, 7DAYS EuroCuo D Grubunda oynadığı iki karşılaşmada iki galibiyet aldı ve averaj ile birinci sırada bulunuyor. 7DAYS EuroCup’ta oynadığı son mücadelede Asseco Arka Gydnia’ya konuk oldu ve sahadan 59-66’lık galibiyet ile ayrıldı. Unicaja Malaga’da 21 sayı ile oynayan eski oyuncumuz Deon Thompson takımının en skorer ismi oldu.

Unicaja Malaga, İspanya Basketbol Ligi’nde oynadığı dört karşılaşmada iki galibiyet iki mağlubiyet aldı ve dördüncü sırada yer alıyor.

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