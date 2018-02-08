Unicaja Malaga Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes, İspanya deplasmanında. Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında bu akşam İspanya'nın Unicaja Malaga ekibi ile karşılaşacak. Anadolu Efes, THY Euroleague’in 22. haftasında bu akşam Martin Carpena Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Peki Unicaja Malaga Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Euroleague 22. haftasında Anadolu Efes, bu akşam TSİ 22.45’te deplasmanda İspanya’nın Unicaja Malaga ekibi ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet ile son sırada bulunuyor. Malaga ise 8 galibiyet ve averajla sekizinci sırada yer alıyor.
Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Euroleague’de oynanan 17 karşılaşmanın 9’unda lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 8 karşılaşmada da Malaga rakibini mağlup etti. İki takım arasında bu sezon ligin 5. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Malaga 79-74’lük skorla yenmişti. Euroleague’in 21. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Valencia takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 82-66 mağlup etmiş, Unicaja Malaga ise Rusya’nın Khimki takımına deplasmanda 68-66 Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga ekibi ile karşılaşacak.
Unicaja Malaga Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak.
Ligde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Anadolu Efes son sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 8'ini kazanan ve 13'nü kaybeden İspanyol ekibi ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Unicaja Malaga, 79-74'lük skorla kazanmıştı.
Avrupa'da 613. randevu
Anadolu Efes, Unicaja Malaga karşısında Avrupa kupalarındaki 613. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 612 karşılaşmada, 339 galibiyet alırken 273 kez sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 364 maçta 182 galibiyet ve 182 yenilgi yaşadı. Öte yandan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Unicaja Malaga ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nde yapılan bu müsabakaların 9'unu Anadolu Efes, 8'ini de Unicaja Malaga kazandı.
Ataman: "Deplasman mağlubiyetlerine son vermek istiyoruz"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Unicaja Malaga'nın son maçlarına önemli oyuncularından yoksun çıktığını belirterek, "Bize karşı nasıl bir kadro ile oynayacakları önemli. Unicaja Malaga özellikle kendi sahasında çok tempolu basketbol oynayan bir takım. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu maçta galip gelerek Avrupa Ligi'nde deplasman mağlubiyetlerine son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise "Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde iddiamızı sürdürebilmek için her maçın öneminin farkındayız. Unicaja Malaga maçı da bunlardan biri. Onlar da bizim gibi inişli çıkışlı bir grafiğe sahipler. Mücadele kısmında onlara üstünlük sağlarsak kazanabileceğimizi düşündüğüm bir maç." değerlendirmesinde bulundu.
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