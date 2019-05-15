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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.05.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Ünal Karaman’lı Trabzonspor rekora koşuyor

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Ünal Karaman’lı Trabzonspor rekora koşuyor

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, ligde kalan iki haftada hanesine en az 1 puan yazdırması durumunda son 8 sezonun en yüksek puanına ulaşacak.

Spor Toto Süper Ligde 4üncü sıradaki yerini garantileyen ve üç sezonluk aranın ardından bu sezon Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde rekora koşuyor. 57 puanı bulunan bordo-mavililer, ligde kalan son iki haftada hanesine en az bir puan yazdırması halinde son 8 sezonun en yüksek puanını toplamış olacak.

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82 PUANLI SEZONDAN SONRA İLK OLACAK

2010-11 sezonunda 82 puan toplayan Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 56, 2012-13 sezonunda 46, 2013-14 sezonunda 53, 2014-15 sezonunda 57, 2015-16 sezonunda 40, 2016-17 sezonunda 51 ve 2017-18 sezonunda 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Bu sezon 57 puan toplayan ve son 8 sezondaki en yüksek puanına ulaşmasına tek puan kalan Trabzonspor, ligde kalan iki haftada sahasında Beşiktaş ile karşılaştıktan sonra son hafta Çaykur Rizespora konuk olacak.

SÜPER LİGE VEDA EDEN TAKIMLAR GÖZETİMDE

Bu arada gelecek sezon için planlamasını yapmaya başlayan ve transferde sezon başında olduğu gibi yine düşük maliyetli oyunculara yönelecek olan Trabzonspor Kulübü, Süper Lige veda eden takımları da mercek altına alıyor. Bordo-mavililer bu takımlardaki oyuncular için detaylı bir çalışma yapıp, uygun şartların oluşması durumunda belirlenecek oyuncuları değerlendirebileceği öğrenildi. Ayrıca Trabzonsporda ligde kalan iki maçın tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına da hız verileceği kaydedildi.

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Ünal Karaman’lı Trabzonspor rekora koşuyor

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