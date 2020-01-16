Ünal Karaman'ın yeni takımı Yeni Malatyaspor mu olacak? Sergen Yalçın yerine...

Süper Lig'de bu sezon 13. teknik direktör ayrılığı Yeni Malatyaspor'da yaşandı. Sarı-siyahlı ekipte yönetim kararıyla teknik patron Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Karar sonrası konuşan Yalçın, "Başkan takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre Yeni Malatya, 24 puanla ligde 8.sırada yer alırken, teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Ünal Karaman olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'ın vedası bordo mavili camiada deprem etkisi yaratmıştı. Yeni Malatyaspor'un temas kurmak için harekete geçtiği Ünal Karaman, eğer anlaşma sağlarsa kısa sürede yeni takımının başına geçecek.

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