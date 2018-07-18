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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.07.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'ın şifreleri

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Ünal Karaman'ın şifreleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi kafasında oluşturmak istediği takımın şifrelerini oyuncularına yüklüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, şimdiye kadar 22 antrenman yapıp 2 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Slovenya ekibi Triglav 2-0 yenen bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında ise Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'i 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda öğrencilerine aktardığı bilgileri sahada zaman zaman görürken, hataları da not etti.

"İŞİMİZ TAMİR YAPMAK"

Teknik Direktör Ünal Karaman, yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen, 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayan kampta yeni sezon öncesi kafasında oluşturmak istediği Trabzonspor'un şifrelerini oyuncularına yüklüyor. Özellikle, stoper bölgesinde Mustafa Akbaş ve genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i bulunduran bordo-mavililer bu bölgeye en az 2-3 takviye yapmayı planlıyor. Oynadığı iki hazırlık maçını gol yemeden tamamlayan Trabzonspor'da, takım savunması ön plana çıktı. Karaman, antrenmanlarda oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isterken, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusu aşılamaya çalışıyor.

Karaman, "Sahada bir arkadaşınız hataya yapmışsa mutlaka onun hatasını kapatıyoruz. Bir birimize yardımcı olacağız. Bizim işimiz sahada tamir yapmak olmalı" diyerek oyuncularının sahada bir birlerine destek olmalarını istedi

"HÜCUM VE SAVUNMA MESAJINI BÜTÜN TAKIM İYİ OKUMALI"

Ünal Karaman, üzerinde durduğu taktik versiyonların başında ise oyuncularının savunma ve hücum mesajını iyi okumaları yer alıyor. Öndeki oyuncuların takımına hücum mesajı verdiği andan itibaren bütün takımın buna uymasını isteyen deneyimli teknik adam, hücum bittiğinde ise hemen savunma görevinin başladığını vurguluyor.

"HER ZAMAN MÜKEMMELİ ARAMAYIN"

Rakibe boş alan bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Karaman, alanı mutlaka korumaları gerektiğini anlatıyor. Kenarlara indiklerinde mutlaka görerek pas vermelerini oyuncularına aktaran genç teknik adam topun kendilerinde kalmasının önemli olduğunu belirtiliyor. Topun her dönüşü yeni hareket ile pozisyon almaları gerektiğini anlatan Karaman, top kaybı istemeyerek, her zaman mükemmeli aramamaları gerektiğini ifade ediyor.

GENÇLER UMUT VERİYOR

Yeniden yapılanma ve kendi öz kaynaklarından istifade etme adına bu sezon altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncularla yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerin genç oyuncuları umut veriyor. Bordo-mavililerde özellikle Murat Cem Akpınar, Cafer Tosun'un yanı sıra savunma hattında Mustafa'nın ardından alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen'in performansı da teknik heyeti sevindiriyor. Abdulkadir Parmak ve Alihan Tuncer de Ünal Karaman'ın gözüne giren diğer isimler arsında bulunuyor. Trabzonspor, kadrosundaki eksikleri giderme adına yeni transferlere imza atsa da gençler, gelen isimleri bir hayli zorlayacak.

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