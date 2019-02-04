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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.02.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'ın rotasyon sırrı

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Ünal Karaman'ın rotasyon sırrı

Spor Toto Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda, oyuncu yelpazesi iyice daralan Trabzonspor'da Teknik Direktörü Ünal Karaman, geride kalan 18 gün içinde oynanan 5 maçta, 16 oyuncusuna ilk 11'de forma verdi.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor'da, kadro derinliği iyice daraldı. Mevcut kadroda yer alan yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran, devre arasında da transfer tahtası kapalı olması nedeniyle oyuncu takviyesi yapamayan, ayırca Sosa, Onazi, Pereira ve Novak gibi önemli oyuncularından da sakatlık nedeniyle yoksun kalan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ünal Karaman, rotasyon yapmakta zorlandı. Analiz ekibinden sürekli bilgi alan ve oyuncuların durumlarını yakından takip eden deneyimli teknik adam sağlık ekibiyle sürekli görüşerek, olabilecek muhtemel sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor.

Trabzonspor 21 günde 6 maçını oynayacak

Trabzonspor, 18 gün içinde Spor Toto Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maç oynadı. Söz konusu maçlarda Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk 11'de sahaya sürdüğü 16 oyuncu kullandı. Bordo-mavililer yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile oynayacağı maçla birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak. Son haftalarda şansız sakatlıklar yaşan Karadeniz ekibinde Sosa, Onazi ve Pereira isimlerine Novak ve Uğurcan Çakır'ın da eklenmesiyle birlikte, bazı bölgelerde zorunlu değişim yaşanacak. Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray deplasmanında oynanacak olan maçın da hesaplarını yapan bordo-mavililer bu süreçte ince eleyip sık dokuyor.

Hosseini ve Amiri forma giyecek

İran Milli Takım kampından dönen Hosseini ve Amiri, Ünal Karaman tarafından, Ankaragücü ile oynanan maçın kadrosuna alınmıştı. Bu maçta Hosseini ve Amiri'yi son bölümde oyuna sokan Karaman, Ümraniyespor ile oynanacak olan maçta ise bu isimlere ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Novak'ın yerine İbanez'e şans vermesi beklenen Karaman'ın, Uğurcan Çakır'ın yerine ise genç kaleci Arda Akbulut'u oynatması bekleniyor.

Muhtemel ilk onbir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Yusuf Yazıcı, Berkay Sefa Kara, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Ekuban ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

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