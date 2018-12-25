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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
25.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'ın oğlu oynamadan gitti

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Ünal Karaman'ın oğlu oynamadan gitti

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ünal Karaman'ın Karşıyaka'nın altyapısında yetişen oğlu Ersagun Akbar Karaman, Karışıyaka'da forma giyemeden ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılarda 2012'den bu yana altyapıda oynayan 21 yaşındaki Ersagun, profesyonel olarak geçen sezon yalnız 1 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında şans buldu.

Bu sezon TFF 3'üncü Lig'de hiç süre alamayan genç orta saha oyuncusu, kulüple anlaşıp geçtiğimiz 5 Aralık'ta sözleşmesini feshetti. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde iç mimarlık da okuyan genç futbolcunun ara transferde şansını 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarında deneyeceği öğrenildi. Karşıyaka'da Ersagun'la birlikte forma şansı bulamayan Batuhan Çalışkan ve Batuhan Altın'da yönetimle anlaşıp bonservislerini aldı.

CİHAT ARSLAN'DAN 200 BİLET
Karşıyaka'da 20 Ocak'ta oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi futbol takımına mali katkı sağlamak için başlatılan hatıra bileti kampanyasına Süper Lig'deki Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan da destek verdi. Futbolculuk kariyerinde Karşıyaka'da parlayıp ardından Galatasaray'a transfer olan, ardından Akhisarspor'da 2012-13 sezonunda ve geçen sezonun ikinci yarısında teknik direktörlük yapan Arslan, 25 TL'lik hatıra biletlerden 200 adet satın alarak eski futbolcularına 5 bin TL katkı sağladı.

Karşıyaka yönetimi, kampanya kapsamında özellikle Süper Lig, Tahincioğlu Basketbol Ligi ve Voleybol Sultanlar Ligi'nde halen görev yapan eski oyuncuları ile eski çalıştırıcılarından destek bekliyor. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını da ziyaret ederek hatıra bileti satmaya çalışacak yönetim, yarışmacı branşlardaki tüm sporcularla birlikte perşembe günü Folkart Gallery'deki Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Sergisi'ni ziyaret edecek.

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