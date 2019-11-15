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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.11.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'ın eli güçlenecek! Milli ara sonrası...

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Ünal Karaman'ın eli güçlenecek! Milli ara sonrası...

Milli ara sonrası sakatlıktan dönecek as oyuncularına kavuşacak olan Trabzonspor'da, genç oyuncuların da rekabete hazır olması Teknik Direktör Ünal Karaman'ın elini güçlendirecek.

Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle zorlu günler geçiren ve bir türlü ideal kadrosunu sahaya süremeyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etse de şampiyonluk hesapları yaptığı Süper Lig'de zirvede tutunarak geride kalan 11. haftada yarışın içinde kalmayı başardı.

Yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür dışında milli ara sonrası diğer oyuncularına kavuşması beklenen bordo-mavililerde, şans verilen genç oyuncuların da rekabetin içinde olacağının sinyalini vermeleri Karaman'ın elini bundan sonrası için güçlendirecek.

Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da, bu isimlerin daha da ön plana çıkması bekleniyor. Tecrübeli isimlerle, genç isimler arasında iyi bir kurgu ortamı oluşturmaya dikkat eden bordo-mavililer, sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Fransız Lille kulübüne satarak büyük bir gelir elde etmişti.

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızların yanı sıra kaleci Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar ve Koray Kılınç da bordo-mavili formayı uzun yıllar terletecek genç yetenekler arasında yer alıyor.

Bordo-mavililerin sezon başında Altınordu takımından kadrosuna kattığı ancak lisans sorunu nedeniyle yararlanamadığı 17 yaşındaki Salih Kavrazlı da forma giyeceği günü iple çekiyor.

Süper Lig'de 23,3'lük yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takımlardan biri olan Trabzonspor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda dikkat çekmeye devam ediyor.

Bordo-mavili ekipte Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Rus ekibi Krasnodar karşısında genç oyuncuları sahaya sürdü. Karaman, altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan ve Muhammet Akpınar'ı ilk kez bir resmi maçta görevlendirmiş oldu.

Trabzonspor haberleri | Transfer şovu başlıyor Ndiaye kiralık olarak...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda gençler daha çok ön planda olacak

UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman geride kalan Getafe ve Basel maçlarında genç oyunculardan oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da genç oyuncuların daha da ön plana çıkması bekleniyor.

Ünal Karamanın eli güçlenecek Milli ara sonrası...

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