Ünal Karaman'dan Kana Biyik’a veto | Transfer haberleri
Kayserispor’la sözleşmesi sona eren ve daha önceden Trabzonspor'un gündeminde olduğu için yeniden sunulan Kana Biyik’a Ünal Karaman’dan veto geldi.
Deneyimli teknik adamın Kayserispor’da disiplinsiz davranışları nedeniyle iki kez kadro dışı kalan oyuncunun transferine izin vermediği ifade edildi.
29 yaşındaki Kamerunlu stoperin adı Beşiktaş ile de anılıyor. 2016-2017 sezonu başında Fransız ekibi Toulouse'dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığından Kayserispor'a transfer olan Biyik, sarı kırmızılı formayla 92 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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