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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
11.07.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Ünal Karaman’dan ’garanti oyun’ uyarısı

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Ünal Karaman’dan ’garanti oyun’ uyarısı

2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarına devam eden Trabzonsporda teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda öğrencilerine garanti oyun çağrısında bulunuyor

1 Temmuzdan itibaren Slovenyada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonsporda, ilk günlerde uygulanan kondisyon çalışmaları günler ilerledikçe yerini taktik çalışmalara bırakmaya başladı. 13 Temmuzda tamamlanacak ilk etap kampının son günlerine girilirken, teknik direktör Ünal Karaman da taktik çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı ikinci etap kampı öncesi Karaman antrenmanlarda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup onlardan isteklerini vurguluyor.

GARANTİ OYUN VURGUSU

Birlik beraberlik içerisinde mücadele eden, doğru işler yapan bir takım isteyen Karaman, antrenmanlarda oynanan maçlarda en çok garanti oyun çağrısını yağıyor. Futbolcularına basit top kayıplarına tahammülü olmadığını anlatan Karaman, Çıkarken top kaybı yaparsanız topu fileden alırsınız. Önce garanti oyun. Pozisyon kaymalarına, bloklar arası mesafeye dikkat edin. Top sizde kalsın, kaybetmeyin. Basit kayıp yapmayın. Topu hızlandırın, en mükemmelini aramayın. Aynı hatta kalmayın. Yorulunca da doğru işler çıkarın uyarılarında bulunuyor.

KUCKA FORM TUTUYOR

Okay Yokuşlunun Celta Vigoya transferinin ardından orta saha bölgesinde yeni sezonda teknik direktör Ünal Karamanın önemli sorumluluklar yüklemeyi planladığı Juraj Kucka, Slovenya kampındaki performansıyla kampın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 2017-18 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve inişli çıkışlı performansı ile zaman zaman eleştirilen Kucka, yeni sezon öncesi ise hazır bir görüntü veriyor. 1 Temmuzdan itibaren Slovenyada gerçekleştirilen antrenmanların tamamında yer alan ve çalışma arzusuyla ön plana çıkan Kucka, yeni sezon öncesi form tutmaya başladı. Güçlü fiziğinin yanı sıra mücadeleci yapısıyla da dikkat çeken Slovak futbolcu, antrenmanlarda uzaktan attığı gollerle de teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından alkışlanıyor.

ONAZİ DÖNÜYOR

Trabzonsporun orta saha oyuncusu Ogenyi Onazinin 13 Temmuzda Slovenyada başlayacak ikinci etap kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi. Nijerya milli takımıyla Dünya Kupasında mücadele ettiği için ekstra izin verilen ve bu nedenle ilk etap kamp çalışmalarına katılmayan Onazinin, 13 Temmuz itibariyle takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi.

HAZIRLIK MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenyada yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonsporun, Slovenya ve Avusturyada oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu. Buna göre bordo-mavililer 15 Temmuz Pazar saat 13.00te Slovenya/Kranjda NK Triglav Kranj ile, 17 Temmuz Salı saat 18.00de Slovenya/Kranjda NK Lokomotiva Zagreb ile, 20 Temmuz saat 18.00de Avusturya/Villachda Spartak Moskova ile ve 23 Temmuz Pazartesi saat 18.00de yine Avusturya Villachda Al Duhail ile karşılaşacak.

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