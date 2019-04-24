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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.04.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'dan Fenerbahçe uyarısı!

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Ünal Karaman'dan Fenerbahçe uyarısı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ve Ekuban katılmadı. Ordu'da trafik kazası geçiren Hüseyin Türkmen ise 2 günlük iznin ardından antrenmanda yer aldı. Türkmen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde de takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Bordo-mavililer, pas çalışmasıyla başlayıp taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdüğü antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Maç sırasında teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına sık sık uyarılarda bulunarak, "Topu kaybettiğimiz yerde baskı yapacağız. Bu asla tek kişilik bir durum değil. Tüm takım bu presi yapmalı, paslaşmalı ve diğer arkadaşına yardım etmeli. Fenerbahçe karşısında takım olarak savaşmalıyız" dedi. Karaman bu arada antrenman sırasında hırslı olan futbolcuları da uyararak, "Kart görmemeliyiz, kart görürsek eksik kalabiliriz. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor" uyarılarında bulundu.

CALEB EKUBAN'IN SAĞ DİZİNDE PROBLEM VAR

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ dizine darbe alıp antrenmanlara 3 gündür katılamayan Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban'ın takımdan ayrı çalıştığı, Fenerbahçe maçında da oynamama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

ANTRENMANDA KÜÇÜK MİSAFİRLER

Trabzonspor'un bugünkü antrenmanını İskenderli İlkokulu öğrencileri de takip etti. Futbolcular ve teknik ekiple fotoğraf çekilen öğrenciler bordo mavili takım futbolcularına, Fenerbahçe maçı öncesi başarı dileklerinde bulundular.

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Ünal Karamandan Fenerbahçe uyarısı

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