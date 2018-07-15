Ünal Karaman'dan destek çağrısı
Teknik direktör Ünal Karaman, herkesi takıma sahip çıkmaya davet etti.
52 yaşındaki hoca, "Trabzonspor şu an maddi zorluklar içinde. Ceremesini yapanlar çeksin deme lüksümüz yok. Benim burada bir çaresizliğim var. Varsa bir çare kulübe destek olunsun. En azından bir adım atılıyorsa biz bu adımın içinde olmayalım mı? Gönlümdeki fırtınaları izah etmem mümkün değil" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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