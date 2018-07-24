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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.07.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'dan destek açıklaması

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Ünal Karaman'dan destek açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Camia zor bir dönemden geçti, ağır bir tahribat vardı. Bu ağır tahribatın ister istemez sahaya da yansımaları olacak. Verecekleri destek ve moral bizleri daha canlı ve diri tutar." dedi.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya kampında 24 gün boyunca ağır antrenmanlar gerçekleştirdiklerini, oyuncularının da gayretli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Ünal Karaman, kadrolarına kattıkları İranlı oyuncu Vahid Amiri ve transferi gündemde olan bir diğer İranlı futbolcu Majid Hosseini konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda değerli yönetim kurulu üyelerimiz, Özkan hocamız ve izleme komitemizin yoğun mesai harcadıklarını biliyoruz. Bizim açımızdan yoğun kamp dönemi oldu. Onun için benim canlı olarak izleme şansım olmadı. Açıkçası takipte de zorlandık. Tabii ki dünya kupası müsabakalarını oynadılar. Buradaki arkadaşlarımız kasetlerden ve olan yayınlardan tekrar bir gözden geçirdiler. Genel manada iyi oyuncu olduğunu gördük. Asli sorumluluğu Trabzon'daki arkadaşlarımız üstlendiler. Biz de Trabzon'da güven esas olduğu için 'ayrımız gayrımız yok' demiştik. Bizim açımızdan da mahsuru yok." 
Kulübün gündeminde olan İranlı oyuncu Majid Hosseini konusunda Trabzon'dan paylaşılan bilgileri basının bildiğini ifade ederek, "Bu transfer işleri biraz zor. Eskisi gibi değil, 'Tamam ben geldim imzayı attım' gibi olmuyor. Biraz çetrefilli oluyor. Bunların hepsinin altında geçmiş dönemdeki belki Trabzonspor'un yüksek maliyetlerle yaptığı transferler söz konusu olabilir, belki bizim bilmediğimiz sözleşmeler olabilir. Ama bütün detayları Trabzon'a gittikten sonra net öğreneceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

TRANSFER İHTİYACI

Karaman, takımda bazı bölgelere yapılacak transferle rekabet ortamının ortacağına inandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz buraya gelirken yaşadığımız sıkıntılar özellikle savunma bölgesinde, hücum kanat bölgelerinde, Burak'ın sakat kalmasından sonra belki hücum pozisyonunda oyuncu ihtiyaçlarımız söz konusu oldu. Bu ve bundan önce oynadığımız müsabakada ciddi anlamda oyuncu sıkıntıları çektik. Çünkü çok ağır antrenmanlar yaptık. Bu ağır antrenmanlar sonucunda olası sakatlık bizi zor durumda bırakabilirdi. Bunu dengelemeye çalıştık. Onun için üzerine basarak oyuncularıma teşekkür ettim. Umuyorum ki en kısa dönem içerisinde bu eksiklik bölgelerimiz daha çok rekabet ortamını oluşturacak şekilde tamamlanır biz de lige daha hazır pozisyonda başlamış oluruz." 

GENÇ OYUNCULARIN DURUMU

Kamptaki genç oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları konusunda ise Karaman, şöyle devam etti: 

"Biz görürken arkadaşlar da kendilerini gördüler. Bizim onları hesaba çekmeden önce onlar kendilerini hesaba çekecekler. Gidince arkadaşlarımızla ve yönetimimizle bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tabii ki içlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum. Trabzonspor formasını biran önce giymek adına yapacakları gayrete saygı duyuyorum. Ama meyveyi ham bir şekilde dalından kopardığımızda istediğimiz tadı alamayız. Belki biraz daha olgunlaşmasını bekleyebiliriz. Kim kalacak, kimleri alt tarafa biraz daha futbola devam adına göndereceğiz onu Trabzon'da yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra aktaracağız." 

CASTİLLO'NUN AYRILMASI

Karaman, Castillo’nun takımdan ayrılmasına ilişkin şunları söyledi: 

"Benim kulağıma 'Ünal Hoca, Castillo az çalışıyormuş gitmek istiyormuş' tarzında eleştiriler geldi. Arkadaşlarım bunu bana söyledi. Benim ağzımdan yanlış ya da eksik bir bilgi duyamazsınız. Castillo bizde kaldığı dönem içerisinde gerçekten samimi duygular içerisinde çalıştı, gayret gösterdi. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıktan kaynaklı yeniden sıkıntı yaşadı ve o dönem içerisinde kenarda kaldı. Yoksa, 'Gitmek istiyor, çalışmıyor, gitmek için oynamıyor, idmana çıkmıyor' tarzında bir ifade değil. Bizim elimizdeki oyuncuların hiçbirisi amatör oyuncu değil profesyonel oyuncular. Profesyonel oyuncular da transfer teklifi alabilirler, bu gayet doğaldır. Trabzonspor Kulübü ile oyuncunun bu düşüncesi uyuşuyorsa gitmesinde de mahsur yok onay veririz tabii ki." 

TRANSFERLERİN ZAMANINDA TAKIMA KATILAMAMASI

Ünal Karaman, kampta 24 gün geçirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Her teknik adam tam takım olarak sorunsuz bir hazırlık dönemi geçirmek ister. Ama yönetim kurulunun da çok ağır bir yükü var ve sizler de takip ediyorsunuz. Yani o borçlar ödenmeden transferin yapılması bir anlam ifade etmiyordu. Gerçekten ciddi sorumluluklar olarak, ağır bir yükün altına girerek bir şeyleri değerlendirdiler. Biz de Trabzonspor'un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki bir an önce oyuncularım elimde olsun isterim. Şartlar bunu gerektirdi bu şartlar içerisinde çalıştık. Mevcut oyuncularımın en üst seviyede lige hazır olabilmesi adına gayret gösterdim, çalışmalar yaptırdım. Umuyorum ki en kısa dönemde gelirler ve rekabet ortamının içerisine girerler. Biz de takım çalışmasını hızlandırmış bir şekilde yapmaya gayret gösteririz." 
'Camia zor bir dönemden geçti, ağır bir tahribat vardı' diyen Karaman, "Bu ağır tahribatın ister istemez sahaya da yansımaları olacak. Verecekleri destek ve moral bizleri daha canlı ve diri tutar. Şundan emin olsunlar bu oyuncular iyi bir kamp dönemi geçirdiler iyi çalıştılar. O özverilerini bütün olma yolunda en ufak bir sorun yaşamama anlamında Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ettiler. Taraftarlar da bu özverinin, bu desteğin en önemli parçası olsun, bu takım onlarla güzel. İnşallah üst seviyede moralle beraber bize lige başlama fırsatı tanırlar." değerlendirmesinde bulundu.

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