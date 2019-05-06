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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.05.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'dan Beşiktaş sözleri

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Ünal Karaman'dan Beşiktaş sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Camiamız ve oyuncularımız adına kazanmak güzel. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Karaman, bir basın mensubunun 33. haftada sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçının saatinin 19.00'da olmasının bugünkü maçta olduğu gibi tribünleri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusu üzerine de, "Bazen sevgi fedakarlık gerektiriyor. Fedakarlık noktasında insanların bizden nasıl beklentisi varsa bizim de insanlardan var. Zaman içinde gelişecek bir konu ama Beşiktaş maçından daha önemli önümüzde oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı var. Şimdiki bütün konsantrasyonumuz Konya maçına odaklı. Beşiktaş maçının daha anlamlı hale gelebilmesi için o maçta puanlara ihtiyacımız var. Her zamanki disiplin, aynı ciddiyetle çalışıp hazırlanacağız. Bakacağız mevlam bize neyi gösterir" dedi.

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