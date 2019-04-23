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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.04.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Ünal Karaman yüzleri güldürdü

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Ünal Karaman yüzleri güldürdü

Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda sonra en iyi dönemini yaşayan Trabzonspor, 3 yıl sonra Avrupa Kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalarken, zor günlerde takımın başında görev yapan Teknik Direktör Ünal Karaman'ın başarılı istatistikleri ise yüzleri güldürdü.

Spor Toto Süper Lig'de evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5'te 5 yapan Trabzonspor, 7 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü. Ligde 29 maçta elde ettiği 52 puan ile 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dönemini yaşayan bordo-mavililer, 3 yıllık bir aranın ardından da Avrupa Kupalarına katılmayı yolunda büyük avantaj yakaladı. Sıkıntılı bir süreçte takımın başında görev alan Teknik Direktör Ünal Karaman ise Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibinde görev yapan teknik adamlar arasında bordo-mavililere en iyi dönemini yaşatan isim oldu.

Karaman yüzleri güldürdü
Sezon başında, bordo-mavili takımla sözleşme imzalayarak görevine başlayan Ünal Karaman, kamp döneminde yapılan taktik antrenmanlarda bile yardımcı hocalarını kullanmak zorunda kaldı. Sakat oyuncuların çokluğu, gelecek ve gidecek oyuncuların belirsizliği nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan deneyimli teknik adam radikal kararlara imza attı.Yönetiminde desteğini alan Karaman, zaman zaman eleştirilerin odağında olsa da doğrularından vazgeçmedi. Kulübün kendi öz kaynaklarını kullanarak, yerli ve yabancı oyuncular arasında güven ortamını sağladı. Bordo-mavili takımın oynadığı futbol, mücadelesi ve kazanma isteğiyle zevk veren bir takım haline gelen Trabzonspor, 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Kupalarında sahne almaya hazırlanıyor.

Hem futbolcu hem de teknik adam olarak yıldızı Trabzonspor'da parlıyor
Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve unutulmayan isimler arasına giren Ünal Karaman, faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-04 yılları arasında dünya 3.'lüğünün elde edildiği dönemde Türkiye Milli Futbol Takımında Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğü görevinde bulundu. Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. Daha sonra ise Süper Lig'de ve 1. ligde bazı takımları çalıştıran Karaman, aradığını bulamadı. 2009 Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak görev alan Karaman, Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte istifa etti. Daha sonra 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor takımlarını çalıştıran Karaman, 2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor´da kısa bir süre görev yaptı. Karaman son olarak ise 2018-19 sezonunun başında bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevini üstlendi ve Spor Toto Süper Lig'de yıldızı parlayan teknik adamlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Ünal Karaman yüzleri güldürdü

Karaman, Şenol Güneş'in ardından en başaralı isim oldu
Trabzonspor’da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si de yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. Söz konusu dönemin ardından Karaman, bordo-mavililerde görev yapan en başarılı isim oldu.

Karaman, şampiyonlar ligi final topuyla
Öte yandan Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman, ayak tenisi oyunu sırasında oynadığı futbol topu ise dikkat çekti. Bordo-mavililer normal antrenmanı topuyla hazırlıklarını sürdürürken, Karaman’ın kafa vuruşu sırasında, İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ait futbol topuyla objektiflere takılan pozu ise dikkat çekti.
Trabzonspor, ligini bitimine 5. hafta kala ligde 52 puan ile 4 sırada yer alırken, 3 sırada yer alan Beşiktaş ile 4, 2 sırada yer alan Galatasaray ile 7, lider Medipol Başakşehir ile 10 puanlık bir fark bulunuyor.

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