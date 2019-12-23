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GeriFutbol Ünal Karaman: ''Yusuf Yazıcı benim kardeşim...''
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Futbol
23.12.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: ''Yusuf Yazıcı benim kardeşim...''

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Ünal Karaman: ''Yusuf Yazıcı benim kardeşim...''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanana Yusuf Yazıcı hakkında konuştu.

Ünal Karaman, şanssız bir sakatlık sonucu sezonu kapatan eski öğrencisi Yusuf Yazıcı için şöyle dedi;

"Yusuf Yazıcı bizim için çok önemli bir değer, hiçbir oyuncunun bunu yaşamasını istemem ama Yusuf'un sakatlığını görünce çok üzülüyorum. O benim kardeşim.Allah hiçbir oyuncuya, bu işten ekmek yiyen hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın, amatör de dahil."

 

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