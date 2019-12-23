Ünal Karaman: ''Yusuf Yazıcı benim kardeşim...''
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanana Yusuf Yazıcı hakkında konuştu.
Ünal Karaman, şanssız bir sakatlık sonucu sezonu kapatan eski öğrencisi Yusuf Yazıcı için şöyle dedi;
"Yusuf Yazıcı bizim için çok önemli bir değer, hiçbir oyuncunun bunu yaşamasını istemem ama Yusuf'un sakatlığını görünce çok üzülüyorum. O benim kardeşim.Allah hiçbir oyuncuya, bu işten ekmek yiyen hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın, amatör de dahil."
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıkla
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle