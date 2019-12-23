Ünal Karaman: ''Yusuf Yazıcı benim kardeşim...''

Ünal Karaman, şanssız bir sakatlık sonucu sezonu kapatan eski öğrencisi Yusuf Yazıcı için şöyle dedi;

"Yusuf Yazıcı bizim için çok önemli bir değer, hiçbir oyuncunun bunu yaşamasını istemem ama Yusuf'un sakatlığını görünce çok üzülüyorum. O benim kardeşim.Allah hiçbir oyuncuya, bu işten ekmek yiyen hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın, amatör de dahil."

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