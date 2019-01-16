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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.01.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Umarım avantajımızı sürdürürüz

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Ünal Karaman: Umarım avantajımızı sürdürürüz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, galip geldikleri için mutlu olduklarını, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanmayı umut ettiklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rövanşı olan bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabii ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu Balıkesirspor takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orada da sürdürür, alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz." dedi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, tur şanslarıyla ilgili bir soru üzerine de "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle Balıkesir'e gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Kendi oyuncularımı da yürekli, cesur oyunlarından, geri durmadan ve rakibe çok hamle sahası bırakmadan oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. İyi taraftar ve saha yakaladığımızda coşkulu oynayan bir takımız. İyi pas yapabilen, oyunu iyi daraltabilen, geçişleri iyi yapabilen bir takımız. Bugünkü oyun, bana göre çok gol pozisyonlu olmasa da keyifli geçti. Çok sorunlar yaşayan bir takımız. Devre arası kampında dalgalanmalar yaşadık. 2-3 oyuncumuz ayrıldı. Coşkulu çalışan bir ortam yakalayamadık. Şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu çocukların sorunlarını çözmemiz lazım."

Trabzonspor'un da her yokluktan bir varlık çıkarttığını dile getiren Bulak, "Geçmişte nasıl başkaldırışı kendi çocuklarıyla birlikte yaptıysa, bugün de aynı şeyi yapma fırsatı yakaladı. Transfer yasağını olumsuz ortam gibi görmemek lazım. Yine transfer olsaydı para harcayan bir takım olurdu ama bu oyuncuları görmezden gelmiş olacaktı. 13 yıl Trabzonspor'da altyapıda, üstte çalıştım. Çok oyuncular yetiştirdik. Bu da Trabzonspor için bir fırsat. Ünal hocayı tebrik ediyorum. Bu oyunculara fırsat veriyor. Oyuna koyduğu oyuncular da çok yetenekli. Şimdi insanlar bir Abdülkadir ile Yusuf'u görüyor ama gelecekte daha başka oyuncular da görecektir. Daha çok gizli kahramanlar, gizli görünmeyen oyuncular var." şeklinde görüş belirtti.

Bulak, kupada tur şanslarına ilişkin olarak ise "1-1 kalsaydık 0-0'a da tur atlayan takım olurduk. Şimdi gol atmamız gerekiyor. Galip gelen takımlar her zaman avantajlıdır. Bugün Trabzonspor ideale yakın kadrosuyla oynadı. Deplasmanda da bu kadroyla mı oynar bilmiyorum. Çok zor bir maç olacak. Tur şansımız yüksek. Evimizde 1-0 kazanırsak turu geçeriz ama Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Dolayısıyla işimiz kolay değil." diye konuştu.

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