Ünal Karaman: Umarım avantajımızı sürdürürüz

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rövanşı olan bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabii ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu Balıkesirspor takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orada da sürdürür, alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz." dedi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, tur şanslarıyla ilgili bir soru üzerine de "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle Balıkesir'e gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Kendi oyuncularımı da yürekli, cesur oyunlarından, geri durmadan ve rakibe çok hamle sahası bırakmadan oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. İyi taraftar ve saha yakaladığımızda coşkulu oynayan bir takımız. İyi pas yapabilen, oyunu iyi daraltabilen, geçişleri iyi yapabilen bir takımız. Bugünkü oyun, bana göre çok gol pozisyonlu olmasa da keyifli geçti. Çok sorunlar yaşayan bir takımız. Devre arası kampında dalgalanmalar yaşadık. 2-3 oyuncumuz ayrıldı. Coşkulu çalışan bir ortam yakalayamadık. Şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu çocukların sorunlarını çözmemiz lazım."

Trabzonspor'un da her yokluktan bir varlık çıkarttığını dile getiren Bulak, "Geçmişte nasıl başkaldırışı kendi çocuklarıyla birlikte yaptıysa, bugün de aynı şeyi yapma fırsatı yakaladı. Transfer yasağını olumsuz ortam gibi görmemek lazım. Yine transfer olsaydı para harcayan bir takım olurdu ama bu oyuncuları görmezden gelmiş olacaktı. 13 yıl Trabzonspor'da altyapıda, üstte çalıştım. Çok oyuncular yetiştirdik. Bu da Trabzonspor için bir fırsat. Ünal hocayı tebrik ediyorum. Bu oyunculara fırsat veriyor. Oyuna koyduğu oyuncular da çok yetenekli. Şimdi insanlar bir Abdülkadir ile Yusuf'u görüyor ama gelecekte daha başka oyuncular da görecektir. Daha çok gizli kahramanlar, gizli görünmeyen oyuncular var." şeklinde görüş belirtti.

Bulak, kupada tur şanslarına ilişkin olarak ise "1-1 kalsaydık 0-0'a da tur atlayan takım olurduk. Şimdi gol atmamız gerekiyor. Galip gelen takımlar her zaman avantajlıdır. Bugün Trabzonspor ideale yakın kadrosuyla oynadı. Deplasmanda da bu kadroyla mı oynar bilmiyorum. Çok zor bir maç olacak. Tur şansımız yüksek. Evimizde 1-0 kazanırsak turu geçeriz ama Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Dolayısıyla işimiz kolay değil." diye konuştu.