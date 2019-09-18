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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.09.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz"

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Ünal Karaman: "Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz"

Trabzonspor'un Getafe ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve bordo mavili futbolcu Joao Pereira, basın toplantısına katıldı.

Ünal Karaman, saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyerek, "Bu ülkede saygın bir rakibe karşı oynayacak olmak, böyle bir kategoride yarışacak olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bu tür müsabakalar oldukça zor müsabakalar, iki taraf için de. Rakibimizin ligdeki durumuna baktığımız anda, oldukça saygı duyacağımız bir ekip olduğunu söylemeliyim. Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Sonrasında ise puan veya puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"SİSTEMİ OYUNCU BELİRLER"

Takımın sistemine dair gelen bir soruya yanıt veren Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Sistemi oyuncu belirler. Bir anda benim elimde bu oyuncu var deyip de duruma göre yapılacak bir şey değil. Ancak anlık kararlar alabiliyorsunuz saha içinde. Özellikle forvet hattında elimizde kullanabileceğimiz oyuncular söz konusuydu. Zorluklarla mücadele ettik. Bizimle olan, bizimle bu acıyı paylaşabilecek insanlar var. Her türlü olasılığa karşı hazır bir karakterimiz var ve bu bizi güçlü tuttu. Evet kendi oyunumuzu oynayacağız diyoruz ama sahaya Ülkemiçıktığınız öyle oyuncularınız olması gerek ki o oyunu oynayabilesiniz. Oyuncularımızın özverisiyle bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir oyun şeklimiz olacak. Biz ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi ve oyuncularımızın yüreğini biliyoruz. Biz güveniyoruz, oyuncularımız eksildi ama yine sahaya çıkacak yürekli oyuncularımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Yarınki oyuncu tercihlerinin sorulması üzerine Karaman, "Yarını beklerseniz göreceksiniz. Buraya getirdiğimiz tüm oyuncuların forma şansı var. Yarın liste size ulaştığı anda hangi oyuncuyu kullanacağımızı görürsünüz" ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYDUĞUMUZ, İYİ BİR RAKİP"

La Liga ekiplerinden Getafe'yi değerlendiren Ünal Karaman, "Biz rakibimizi analiz ederken iki yönü de analiz ederiz. Ama az önce de Joao da söyledi. Saygı duyduğumuz ve iyi bir rakip. Bizim çaresiz olduğumuz anlamına gelmesin, biz en iyi mücadeleyi vererek yarın o sahada olacağız. Bütün olarak değerlendirmek lazım, bu bireysel bir spor değil. Bölgesinde iyi oyunculardan kurulu, takım sistemine sadık bir takımla oynayacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama bu zorluğa da hazırlıklıyız" dedi.

"KENDİ KURGUMUZLA OYNAYACAĞIZ"

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın kendisi hakkındaki görüşlerine teşekkür eden Karaman, "Bir spor adamına yakışır bir açıklama yapmış, kendisine teşekkür ederim. Biz karşımıza rakip olan her takıma saygı duyuyoruz. Rakibi izlediğiniz anda bunun haksız bir övgü olmadığını da anlayacaksınız. Kendisine teşekkür ederiz. Futbol her türlü sonuca ve oyuna gebe. Rakibiniz ne kadar güçlü olsa da, biz oynayacağız. Mutlaka zor duruma düşecekleri bir pozisyon olacaktır. Biz kendi gücümüzle, kendi kurgumuzla oynayacağız. Asla umutsuz ve olumsuz düşünmüyoruz. Her türlü olgunluğa hazırız, buna göre oynayacağız. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bireysel bir spor yapmadıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Biz bireysel spor yapmıyoruz, boks, karate, tekvando değil. Bu bir takım oyunu. Sadece bireysel yetenekteki oyunculardan kurulu bir takım değildir, adı üstünde takımdır. Bir kimya oluşturabilen bir takımdır. O şekilde takım olunur. Hem bizim, hem rakibimiz için bir şey söyleyemem ama son derece saygın, son derece düzgün, disiplinli ve oyun karakteri olan bir takıma karşı oynayacağız ve futbolun güzelliklerini ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

"SAHAYA ÇIKTIĞINIZDA İNANMIŞ BİR AVUÇ YÜREKSİNİZ"

Trabzon şehrinin genetiğinde başarı ve teslim olmama olduğunu dile getiren Ünal Karaman, şöyle konuştu: "Grupların en zayıfı olan dördüncü torbadan bu gruba girdik. Şehir genetiğimizde başarı ve teslim olmama var. Bu şekilde mücadelemizi vereceğiz. Bu mücadelenin ötesinde, biz dünya karmasının önüne de çıksak mücadele edeceğiz. Her türlü maçı tecrübe ettik. Ben oyuncuydum Barcelona'yı Trabzon'da yendiğimizde. Siz kendinize yakışanı yapacaksınız. Kimse sizde var olmayanı istemiyor. Biz olabildiğince iyi hazırlandık. Bir avuç insanız. Evet inanan milyonlar var, dualarla destekleyen milyonlar var ama sahaya çıktığınızda inanmış bir avuç yüreksiniz. Kolay olmadığının farkındayız."

Ünal Karaman son olarak Bordalas'a saygı duyduğunu kaydederek, "Meslektaşım olarak saygı duyuyorum, o da Avrupa deneyimi yaşayacak, hayırlı olsun. Zor bir deneyim olacak ikimiz için de. Yarın sonuç ne olursa olsun elini sıkabileceğim dostlukta bir maç olsun. Teşekkür ediyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

JOAO PEREIRA: KENDİ OYUNUMUZU OYNAYIP EN İYİ SKORU ALMAK İSTİYORUZ

Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira ise İspanya'ya heyecanlı bir şekilde geldiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecanlı geldiğimizi söyleyebilirim. İki ön eleme geçtik, buraya geldik. Büyük bir heyecan ve mutluluk. Türkiye'yi, bizim şehrimizi temsil etmek mutluluk verici bir durum. Aynı şekilde maç maça düşünmeye çalışıyoruz. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz. Genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Güzel bir karışım oldu. İspanya Ligi'ni takip ediyorum, bence Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi. Geçen sene çok iyi işler çıkardılar, sonrasında Avrupa Ligi'ne katıldılar. Saygı duyulması gereken tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Tehlikeli çok oyuncuları var, hepsini analiz ettik. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Gruptan çıkabilecek takımlardan bahsetmek yerine grupta iyi işler yapmaktan bahseden bir takımız. Çok teknik bir takım olduklarını biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu oynayıp en iyi skoru almak istiyoruz."

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