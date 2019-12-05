Ünal Karaman: "Trabzonspor forması altında hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnal Karaman: "Trabzonspor forması altında hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum"
GeriFutbol Ünal Karaman: "Trabzonspor forması altında hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
05.12.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Trabzonspor forması altında hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Karaman: "Trabzonspor forması altında hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili forma altında hiç bir rakibe tepeden bakmadığını belirterek, "Ben bakmadığım gibi kimseninde bakmasına müsaade etmem" dedi.

Trabzonspor'a imza attığı günden beri bordo-mavili kulübe bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör Ünal Karaman, oyuncu kadrosunda yer alan oyuncularının da aynı duygularla hareket etmesini istiyor. Maç öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamı futbolcuları da can kulağıyla dinliyor. Zorlu ve sıkıntılı günlerin aşılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Karaman, yaptığı motivasyon konuşmaları da maçlara damgasını vuruyor. Ünal Karaman'ın yaptığı maç öncesi konuşmasının ardından ise birinci kaptan olan Sosa ile birlikte ikinci kaptan olan Pereira forma giydikleri maçlar öncesi takım arkadaşlarına yönelik birer konuşma yapıyor.

Bordo-mavili kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Altay ile oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncularına yönelik yaptığı konuşmayı yayımladı. 'Günaydın Büyük Trabzonspor Taraftarı' başlıklı videoda oyuncuların Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılışı, hava alanına gelişi, taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirmeleriyle birlikte stadyuma gelişlerine kadar önemli detayların yer aldığı görüntülerde teknik direktör Ünal Karaman'ın maç öncesi yaptığı konuşmadan kısa bir bölümü yayımladı.

Karaman, "Ben hiç bir rakibimi küçük görmüyorum. Trabzonspor forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum. Ben bakmadığım gibi kimsenin bakmasına da müsaade etmem. Bakacağım bir tek şey var onurlu insanlar gibi hiç bir kategori, hiç bir müsabaka, antrenman fark etmeksizin sorumluluk dahilinde işin gereğini yapmak. Bizim işimiz bu"ifadelerini kullandı

  

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle