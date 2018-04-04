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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
04.04.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Şu anda ligde bütün takımlar Karabükspor maçını..."

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Ünal Karaman: "Şu anda ligde bütün takımlar Karabükspor maçını..."

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman şu anda ligde bütün takımların Karabükspor maçını iple çeker konumda olduğunu belirterek, "Yani ’Biz Karabükspor maçını oynayalım, kazanalım’ gibi. Ama bu işin böyle olmadığını geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçında duruş göstererek, belli bir ciddiyetle ve disiplinle oyuncularımız gösterdiler" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, "Varolan yeteneğimiz, gücümüz neyse bizlerde, oyuncularımız da, bu kulübe emek verenler de kullanmaya gayret gösterecek. Geçmişi sorgulamanın manası yok. Buradaki futbolcu da, teknik kadro da, yönetici de bu takımı yaşatmak için, canlı tutmak için ve en iyi şekilde yeteneği üstünde mücadele etmek için gayret gösteriyor" dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK İÇİN ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLANIYORUZ"

Antalyaspor maçıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Karaman, "Şu anda ligde bütün takımlar Karabükspor maçını iple çeker konumda. Yani ’Biz Karabükspor maçını oynayalım, kazanalım’ gibi. Ama bu işin böyle olmadığını geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçında duruş göstererek, belli bir ciddiyetle ve disiplinle oyuncularımız gösterdiler. Bu, yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek. Biz yine en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi şekilde mücadele etmek için Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız, oldukça güzel, ciddi ve disiplinli geçiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz yine varolan mücadelemizi verip en iyi şekilde sahadan ayrılmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

HAKAN ARSLAN: "EN ÇOK BİZ ÜZÜLÜYORUZ"

listemedikleri sonuçlar alarak taraftarlarını üzdüklerini ifade eden takım kaptanı Hakan Arslan, "Taraftarımızı, personelimizi üzüyoruz. Tabii en çokta biz üzülüyoruz. Takımını ve şehrini seven insanlar maçlara geliyor. Biraz daha takımlarını sevmelerini istiyorum. Bizi bu kötü durumda yalnız bırakmasınlar. Bize sahip çıkanlar oldu ama sahip çıkmayan insanları konuşmaya gerek yok. Onu, yaşananları, gidenleri ve yaşananları zaten hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARABÜKSPOR HİÇBİR ZAMAN LİG BİTMEDEN HAVLU ATMAYACAKTIR"

Henüz lige havlu atmadıklarını belirten Arslan, "Havlu son maçta atılacak. Takımım ve kendim adına söz veriyorum. Karabükspor hiçbir zaman lig bitmeden havlu atmayacaktır. Belki 2-3 hafta sonra matematiksel olarak maalesef bu kötü durumu hep beraber yaşayacağız ama bunların suçluları belli ve bunu da herkes biliyor. Belki takımımızda, belki çok büyük bir yetenek yok maalesef ama bu stat bu sene hiç dolmadı. Biraz da bu şehri seven insanlar da bunu bir düşünsün. Bizi sevsinler istiyorum. Belki son haftalarımız belki biraz daha iyi olur. Yönetimimiz taraftarlarımızın maçlara gelmesi için çok çalışıyor. Antalyaspor maçında güzel bir hava yakalayarak maçı güzel bitirmek bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Dolu bir statta bu takımın daha iyi oynayacağına inanıyorum. İnşallah son haftalarda daha çok insanı üzmeyiz ve bize yakışan oyunu oynarız" şeklinde konuştu.

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