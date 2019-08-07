Ünal Karaman: "Sparta Prag daha avantajlı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnal Karaman: "Sparta Prag daha avantajlı"
GeriFutbol Ünal Karaman: "Sparta Prag daha avantajlı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.08.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Sparta Prag daha avantajlı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Karaman: "Sparta Prag daha avantajlı"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Sparta Prag ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Karaman ve Çek futbolcu Filip Novak, Generali Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, yarınki maçı iki köklü kulübün oynayacağı önemli müsabaka olarak nitelendirerek, "İki takımın da mazisi başarılarla dolu. Her iki takım için de zorlu bir müsabaka olacak." dedi.

Rakiplerinin biraz daha avantajlı olduğunu belirten Karaman, "Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Yine çıkıp oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz elbette. Ancak inancımız her şeyin önünde olmak kaydıyla yarınki müsabakaya hazırlandık." diye konuştu. 

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, başlangıçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: 

"Biz geçen sene de tabii ki bilinmezliğin içinde başlamıştık. Futbol aslında zor bir oyun değil. Doğru işler yapmak için sahada çaba sarf ediyoruz. Tüm meslektaşlarımız elinde olan oyuncularla sahada en iyi kadroyla çıkıp kazanma adına gayret gösteriyorlar. Tabii ki kadro yapısının oturmasıyla beraber birbirimizi daha iyi anlayıp tanımayla beraber, bizim için silah olan en önemli şeyin güven ve iletişim olduğu ortam içinde spor kamuoyunun takdirini kazanmış bir oyun oynadık. Zaman zaman arzu etmediğimiz sonuçlar olsa da bu oyun Türkiye'de ciddi sempatiye dönüşecek taraftar kitlesi oluşturdu. Geçen seneki ana iskeletimizden oyuncuları kaybettik. Sadece saha içinde oynayanlar değil bizim kendi içimizden oynayan az forma şansı bulmuş oyuncuların da çok büyük katkısı vardı. Oyuncu sadece tek başına saha içinde mücadele eden yetenek gösteren değildir. Onun takım kimyası içinde rolü de çok önemlidir. Buradan kendilerini saygı ve minnetle anıyorum, teşekkür ediyorum. Bir Vahid’in, Luiz'in, Zargo'nun yerli arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hepsinin geçen seneki başarımızda katkıları var. Ayrılması onların mutluluğu açısından çok çok daha önemliydi. Çünkü alt tarafa gönderdiğimiz oyuncuları da sayarsak biz isteriz ki oyuncumuz en fazla forma şansı bulacağı yerde olsun. Umuyorum ve bekliyorum ki bizi zorlayacak kayıplar olmaz." 

Geçen seneki iskelet kadrodan 6-7 oyuncuyla çalışabildiklerine dikkati çeken Karaman, şu değerlendirmeleri yaptı: 

"Bu bizim için handikap olarak gözükebilir. Rakibimizin oynadığı 4 resmi müsabakayı baz alacak olursak ilk hafta mağlubiyetten sonra yaptıkları revizyonu dikkate aldığımızda da eksiklerini gidermiş her yönüyle hazır bir takımla karşılaşacağız. 2-3 oyuncumun sadece 90 dakika oynayabildiği bir kadroyla geldim. Diğer hazırlıklarımızda Filip'in rahatsızlığı vardı. Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Yine çıkıp oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz elbette. Ancak inancımız her şeyin önünde olmak kaydıyla yarınki müsabakaya hazırlandık. Umuyorum ve bekliyorum ki geçen sene kaldığımız yerden daha da üzerine koyarak yolumuza devam ederiz. Yeni katılan arkadaşlarımız var onların hem insani kalitelerini tanıyacağız hem de takımımıza yetenek anlamında hangi boyutta katkı yapacaklarını göreceğiz. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak yetenekler olurlar ve onların beklentilerine cevap verebilecek şehir ve takım dokusu sunabiliriz. Böylece iyi bir birliktelik olur. Ama şu an itibarıyla açık olmak gerekirse rakibimizin bizden daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Biz her zamanki silahımızla yine Allah'ın izniyle her zamanki gibi hazırız." 
Ünal Karaman, bordo-mavili takımın sistemli ve kazanmayı alışkanlık haline getirerek her zaman Avrupa'da olması gerektiğini vurguladı. 

Novak: "İyi bir sonuç almak istiyoruz" 

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak ise yarınki maçın zorlu geçeceğinin altını çizerek, "Her iki takım da tur atlamak istiyor. Geçen sezonki başarılı futbolu tekrarlayarak buradan başarıyla ayrılmayı ümit ediyorum." dedi. 
Novak, seyircisiz oynamanın kimse için güzel bir duygu olmadığını ancak bunun Trabzonspor için bir avantaj olabileceğini aktararak, Sparta Prag'ın Trabzon'a gittiğinde çok farklı şeyler yaşayacağını düşündüğünü dile getirdi. 
Çek futbolcu, Sparta'nın 4 maçını da izlediğini, rakipleri konusunda hocasına bilgi verdiğini ve bu bilgilerin de tur atlamalarına yararlı olacağını düşündüğünü kaydetti. 
Novak, Sparta Prag'ın ligin başlamasından dolayı avantajı olduğuna işaret ederek, “Hocalarını tanıyorum. Her oyuncuyu incelemiştir. Ancak biz takım olarak geçen yılki futbolu oynayarak iyi bir sonuç almayı planlıyoruz. Trabzon'da işi bitirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı 

Trabzonspor, karşılaşmanın oynanacağı Generali Stadı'nda son antrenmanını yaptı. 
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. 
Sparta Prag-Trabzonspor karşılaşması yarın TSİ 19.00'da başlayacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı
Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı
Süper Lig ekibinin maçında olay çıktı! Rakip sahadan çekildi
Başkent ekibi, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı