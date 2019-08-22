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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Ünal Karaman: "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız"
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Futbol
22.08.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız"

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Ünal Karaman: "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-1’lik galip geldikleri AEK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gururluyuz, skor sevindirici. İkinci maça da yine aynı şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynarız ve skoru alırız" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı AEK’i 3-1’lik skorla mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman, "Ülkemiz adına düşünüldüğü zaman burada 3-1'lik skor iyi bir kazanım. Bir taraftan bunun gururunu yaşıyoruz. Bir yandan da vatanımızdan uzak olmamız bir şey değiştirmiyor. Orada acı ve gözyaşı varsa tabii ki ortak olacağız. Yine şehitlerimiz var. Makamları zaten cennet, ailelerine de sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



"İKİNCİ MAÇA DA AYNI ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

"Bugün futbolun doğrularını yapmaya çalıştık" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim adımıza oldukça memnun edici. Rakibimizi de tebrik ediyorum şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalışan bir takımdı. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşünüldüğü takdirde bu skor sevindirici. İkinci maça da yine aynı şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynarız ve skoru alırız" diye konuştu.

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