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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
04.03.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Saçma sapan bir şekilde..."

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Ünal Karaman: "Saçma sapan bir şekilde..."

Trabzonspor'un, Kasımpaşa ile berabere kaldığı maçın ardından, Teknik Direktör Ünal Karaman, değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2’lik eşitlikle sonra eren Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan tecrübeli teknik adam, “Öncelikle Mustafa hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah sağlığında bir olumsuzluk olmaz. Devreye 2-0 galip girmiştik. Daha iyi oyun beklerken, ikinci yarı beklentilerimizin altında kaldı. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu dengelediğimiz, topun bizde kaldığı dakikalarda oldu. Dön dolaş aynı şeyleri konuşuyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bunlar kabul edilebilir. Ancak sinirsel bir tahribat söz konusu. Oyuncularımızı yeterince dinlendirme fırsatı bulamadık. Sinirlemizi yatıştıracak bir araya giremedik. Bir maç bitiyor, hemen diğer maçın analizine başlıyoruz. Oyuncu değişikliği hamlemiz olmuyor. Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın ne olursa olsun sakin kalması gerekiyor. Oyuncularımıza dinlenme süresini daha uzun vermeye çalışacağız. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor’da farkı açabilecek oyunu beklerken, ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı. Skorun böyle olmasından son derece üzgünüm” şeklinde konuştu. 

“Saçma sapan bir şekilde geriye çekildik” 

Müsabaka boyunca pas kalitelerinin beklentilerinin çok altında kaldığını belirten Karaman, “Orta sahada arzu ettiğimiz pas trafiğini oluşturamadık. Bir de yorgunluğun bizi bu kadar etkileyeceğini düşünemedim. Bu bizim pas oyun kalitemizi bir hayli düşürdü. Saçma sapan bir şekilde geriye çekildik. Yediğimiz golde iki stoperin arasından oyuna vuruş yaptırdık. Penaltı öncesi orta alana direnç için oyuncu koyacaktık ama o hamleyi de yapamadık. Takım savunmasında yükü sadece Novak’a bağlamamak gerekir. Novak’ın bölgesi en ayakta kalmamız gereken bölgeydi. Pas trafiği beklentimizin altında kaldı” ifadelerini kullandı. 

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