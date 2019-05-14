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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.05.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Ünal Karaman rekora koşuyor

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Ünal Karaman rekora koşuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulüpte şampiyonluklar yaşayarak kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından, Karadeniz temsilcisinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak bir sezonu tamamlayan 4. isim olmaya hazırlanıyor.

Sezona mali ve sportif açıdan en sıkıntılı başlayan kulüplerin başında gelen, kadro sıkıntısı yaşaması nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de ne yapacağı merakla beklenen Trabzonspor, 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanırken, Teknik Direktör Ünal Karaman, bu sezon bir ilk daha imzasını atmaya hazırlanıyor. Karaman, Karadeniz temsilcisinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak görev alan ve sezonu tamamlayan teknik adam olarak adını kulüp tarihine yazacak.

Bir sezonu tamamlayan dört isimden biri olacak
Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze, Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Bordo-mavililerde futbol oynayıp, daha sonra takımı çalıştıran İlyas Akçay, Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze, bir sezonu tamamlayamamıştı.

rabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise bordo-mavili takımda futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak şampiyonluklar ve kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda bir sezonu tamamlayan teknik adam olarak tarihe geçecek.

Takım arkadaşlarını geride bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sezon Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karaman, yönetiminde Trabzonspor bu sezon ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti ve 57 puan toplayarak 1.76 puan ortalaması yakaladı. Karaman, 1995-96 sezonunda Trabzonspor kadrosunda mücadele eden Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas ve Shota Arveladze gibi isimleri geride bıraktı. Karaman, kendisi gibi bordo-mavili takımda futbolcu olarak görev yapan ve daha sonra teknik adamlık yapan eski takım arkadaşlarından Hami Mandıralı, 2013-14 ve 2015-16 sezonları olmak üzere toplam 29 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. 40 puan toplayarak 1.38 puan ortalaması yakaladı.

Karaman'ın diğer takım arkadaşı Tolunay Kafkas ise görev yaptığı 15 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 22 puan toplayarak 1.47 puan ortalaması yakaladı. Shota Arveladze de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Görevde kaldığı söz konusu dönem içinde 14 puan toplayarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.

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