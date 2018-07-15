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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.07.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: ''Oyuncularım çalışmalarının karşılığını aldı"

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Ünal Karaman: ''Oyuncularım çalışmalarının karşılığını aldı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi NK Triglav Kranj karşı oynadıkları ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin iyi bir başlangıç ve moral olduğunu söyledi, En azından oyuncularımın çalışmalarının karşılığını alması açısından iyi oldu dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından yaptığı açıklamada, yoğun antrenman temposuna rağmen oyuncularının özverili ve yüksek tempoda bir maç oynadığını belirterek, İyi bir başlangıç ve iyi bir moral oldu. En azından oyuncularımın çalışmalarının karşılığını alması açısından iyi oldu. O açıdan bizim için sevindirici oldu. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal kırıklığı olur. Oyuncular sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bu yoğun tempoya rağmen bunu yaptılar diye konuştu.

BURAK'IN AMELİYAT RİSKİ VAR

Karaman, İstanbula kontrole giden ve ameliyat riski bulunan Burak Yılmaz ile ilgili olarak ise Burakın sol kasığında biraz ağrısı oldu. Pazartesi doktor kontrolü var. Kontrolden sonra durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyat) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyi kararı versin diye doktora gönderdi. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Biz de pazartesi gününü bekliyoruz diyerek açıklamalarını tamamladı.

TARAFTARLAR KARAMAN'A ÇİKOLATA VERDİLER

Bu arada Trabzonspor taraftarları maçın ardından teknik direktör Ünal Karamana Almanyadan getirdikleri çikolatayı ikram etti.

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