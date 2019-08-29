Ünal Karaman, Obi Mikel ve Yusuf'a kızdı
Trabzonspor, AEK karşısında kötü bir futbol ortaya koyarken Ünal Karaman, Obi Mikel’i 29’da oyundan aldı. Karaman, 44’te oyuna aldığı Yusuf’u da 83’te çıkartarak tepkisi gösterdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü, yaptığı penaltıyla takımın 2-0 geri düşmesine neden olan ve basit top kayıpları yaşayan tecrübeli oyuncu Obi Mikel’e sadece 29 dakika dayandı.
Karaman, bu oyuncuyu kenara alarak yerine Sörloth’u sahaya sürdü. Maçın 44. dakikasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine de Yusuf Sarı’yı alan Karaman, bu oyuncunun da ortaya koyduğu performanstan memnun kalmadı. Karaman, bu tepkisini de bu oyuncuyu 83’te oyunda alarak gösterdi. Tecrübeli teknik adam, Sarı’nın yerine Doğan Erdoğan’ı sahaya sürdü. Karaman’ın Fenerbahçe maçını düşünerek dün rotasyonda kullandığı Fernades ve Campi de sınıfı geçemedi.
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