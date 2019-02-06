Ünal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."
GeriFutbol Ünal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: İHA
06.02.2019 - 00:15, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, rakibin gösterdiği direnç ve mücadeleye baktıklarında skorun kötü olmadığını belirterek, az sayıda oyuncu ile lig ve kupa maçlarını sürdürdüklerini söyledi.  Karaman, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde sakat futbolcuların durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki ayaklı müsabaka oynadıklarını ifade ederek, “Gönlümüz arzu ederdi ki, iç sahada oynadığımız müsabakayı kazanalım en azından deplasmana daha avantajlı bir skorla gidelim. Ama rakibin göstermiş olduğu direnç ve mücadeleye baktığınızda bu skor kötü bir skor değil diye düşünüyorum. Lig ve kupa müsabakaları üst üste değerlendirdiğinizde az sayıda oyuncu ile ikisini de götürmeye gayret gösteriyoruz. Oyuncularımın göstermiş olduğu bir özveri var. Bu özveriyi görmezden gelemem. Genciyle, tecrübelisiyle harman olmuş takımımızın en azından bizim için basit gördüğümüz hataları biraz daha az yapması gerekiyor. Final noktası içerisinde biraz daha dikkatli ve özverili olmamız gerekiyor. Bütün bunların beraberinde takımımızın yorgun olduğu, oyuncularımızın yorgun olduğunu da göz önünde bulundurursak hoşgörü ile bakabiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun, biz var olan oyuncularımızla, elimizdeki sağlam oyuncularımızla hafta sonu önemli bir müsabakaya çıkacağız. İnşallah orada iyi bir mücadele ile arzu ettiğimiz bir sonuçla beraber şehrimize döneceğiz” dedi. 

“Novak ve Uğurcan da belirsizlik var, Sosa takımla çalışmalara başlamadı” 

Bordo-mavili takımda sakat oyuncular ile ilgili bilgiler veren Karaman, “Sosa uzun zamandır bizle beraber değil, daha yeni yeni topla çalışmalara başladı. Eğer bir aksilik olmazsa hafta sonu antrenmanların birinci veya ikinci bölümünde bizle olabilir ama şu ana kadar takım çalışmasına katılmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Novak'ın parmağında kırık var hangi gelişim içinde olacağını bilemiyorum. Sezon başından beri oyuncuların özverisini, saygıyla karşılıyorum. Belki hafta sonu sürpriz yapıp hocam ben her türlü riski alıp oynamak istiyorum diyebilir. Uğurcan ile ilgili resmi açıklamayı kulüp yaptı. Hangi aşamada olup değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz konusu bilgi olarak size verilir. Şu an Novak ve Uğurcan da belirsizlik var. Sosa'nın daha takımla çalışmalara başlamadığını söyleyelim. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz” şeklinde konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk Rize'yi çok sevdi

Ahmet Taşyürek: “Tatlı bir rüyada mücadele ediyoruz”

"Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti"