Ünal Karaman: "Novak ve Uğurcan'ın durumu..."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki ayaklı müsabaka oynadıklarını ifade ederek, “Gönlümüz arzu ederdi ki, iç sahada oynadığımız müsabakayı kazanalım en azından deplasmana daha avantajlı bir skorla gidelim. Ama rakibin göstermiş olduğu direnç ve mücadeleye baktığınızda bu skor kötü bir skor değil diye düşünüyorum. Lig ve kupa müsabakaları üst üste değerlendirdiğinizde az sayıda oyuncu ile ikisini de götürmeye gayret gösteriyoruz. Oyuncularımın göstermiş olduğu bir özveri var. Bu özveriyi görmezden gelemem. Genciyle, tecrübelisiyle harman olmuş takımımızın en azından bizim için basit gördüğümüz hataları biraz daha az yapması gerekiyor. Final noktası içerisinde biraz daha dikkatli ve özverili olmamız gerekiyor. Bütün bunların beraberinde takımımızın yorgun olduğu, oyuncularımızın yorgun olduğunu da göz önünde bulundurursak hoşgörü ile bakabiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun, biz var olan oyuncularımızla, elimizdeki sağlam oyuncularımızla hafta sonu önemli bir müsabakaya çıkacağız. İnşallah orada iyi bir mücadele ile arzu ettiğimiz bir sonuçla beraber şehrimize döneceğiz” dedi.



“Novak ve Uğurcan da belirsizlik var, Sosa takımla çalışmalara başlamadı”

Bordo-mavili takımda sakat oyuncular ile ilgili bilgiler veren Karaman, “Sosa uzun zamandır bizle beraber değil, daha yeni yeni topla çalışmalara başladı. Eğer bir aksilik olmazsa hafta sonu antrenmanların birinci veya ikinci bölümünde bizle olabilir ama şu ana kadar takım çalışmasına katılmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Novak'ın parmağında kırık var hangi gelişim içinde olacağını bilemiyorum. Sezon başından beri oyuncuların özverisini, saygıyla karşılıyorum. Belki hafta sonu sürpriz yapıp hocam ben her türlü riski alıp oynamak istiyorum diyebilir. Uğurcan ile ilgili resmi açıklamayı kulüp yaptı. Hangi aşamada olup değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz konusu bilgi olarak size verilir. Şu an Novak ve Uğurcan da belirsizlik var. Sosa'nın daha takımla çalışmalara başlamadığını söyleyelim. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz” şeklinde konuştu.